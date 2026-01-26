장애인동계체전 27일 강원도서 개막 '선수단 1127명 참가'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일까지 7개 종목에서 기량 겨뤄

제23회 전국장애인동계체육대회(장애인동계체전)가 27일부터 30일까지 강원특별자치도 일원에서 열린다.

문화체육관광부가 후원하고 대한장애인체육가 주최, 강원특별자치도가 주관하는 이번 대회에는 17개 시도에서 모두 1127명의 선수단(선수 486명·임원 및 관계자 641명)이 참가해 7개 동계종목에서 기량을 겨룬다. 크로스컨트리스키와 바이애슬론, 알파인스키, 스노보드 종목은 평창 알펜시아 바이애슬론경기장과 휘닉스파크에서, 아이스하키와 컬링 종목은 강릉 하키·컬링센터에서, 빙상(쇼트트랙) 종목은 춘천송암스포츠타운 빙상경기장에서 각각 열린다.

장애인동계체전은 2004년 첫 대회가 열렸다. 그동안 장애인 동계 스포츠 선수들이 기량을 펼치고 성장할 수 있는 무대로서, 장애인 동계 스포츠 향유 문화를 확산하는 데 기여했다.

특히 이번 대회에는 올해 3월에 개최되는 '제14회 밀라노-코르티나담페초 동계패럴림픽'에 참가하는 국내 정상급 동계 장애인선수들이 다수 참가할 예정이다.





이번 대회의 표어(슬로건)는 '꿈을 향한 도전! 비상하라 강원에서!'이며 모든 경기는 누구나 무료로 관람할 수 있다. 경기 일정과 경기장 위치 등 자세한 정보는 장애인동계체전 공식 누리집에서, 대회 관련 소식과 현장 이야기는 대한장애인체육회 공식 블로그에서 확인할 수 있다.





