경기도, FTA 활용·통상 지원 큰 성과…中企 만족도 '95.1%'

경기도의 자유무역협정(FTA) 활용·통상 지원사업에 참여한 도내 중소기업의 95%가 만족하는 것으로 나타났다.

경기도는 지난해 '2025년 하반기 FTA 활용·통상지원사업' 참여자를 대상으로 사업 만족도 및 FTA 활용 실태조사를 실시한 결과 참여기업의 95.1%가 사업 전반에 '만족'한 것으로 조사됐다.

특히 기업방문 1대1 FTA 컨설팅과 FTA 미활용 기업 컨설팅에 대해 기업의 96.6%와 94.1%가 '매우 만족한다'고 답해 전담 인력과 비용이 부족한 중소기업의 어려움을 해소하고 현장 대응 창구 역할을 통해 실질적인 도움을 준 것으로 조사됐다.

신통상 이슈에 대한 기업들의 만족도도 지난해에 비해 크게 개선돼 탄소국경세 대응 지원 사업의 경우 97.7%, 비관세장벽 대응 지원 사업은 99.4%가 만족하는 것으로 나타났다.

이는 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 탄소·수입 규제가 강화되고 해외 바이어의 요구 조건이 까다로워지는 상황에서 경기FTA센터의 맞춤형 지원 사업이 기업들의 실질적인 통상리스크 해소에 기여했음을 보여준다.

도내 기업들은 이외에도 수출 증가 요인으로 FTA 활용(15.5%), FTA센터 업무 지원(11.4%) 등을 꼽았다.

경기도는 이번 조사 결과를 반영해 올해 사업 계획을 수립하고 운영해 나갈 계획이다.

특히 한미FTA 사후검증 강화와 한·아랍에미리트(UAE), 한·걸프협력회의(GCC) 등 올해 발효 예정인 신규 FTA에 대비하고 세계적 비관세장벽 강화 기조에 도내 중소기업이 선제적으로 대응할 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.





박경서 경기도 국제통상과장은 "대외 통상환경의 불확실성이 커져 어려움을 겪는 도내 수출기업들이 위기를 기회로 전환하고 글로벌 경쟁력을 확보해 수출 확대로 이어질 수 있도록 경기도와 경기FTA센터가 적극 힘쓰겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

