AI로 뇌파 진단 시간 단축…이진형 스탠퍼드 교수 '뉴로매치' 에디슨상

"뇌파 측정 시간 단축해 시각화"



이진형 미국 스탠퍼드대 교수가 설립한 스타트업 엘비스(LVIS)의 인공지능(AI) 뇌 진단 플랫폼이 '혁신의 오스카'로 불리는 에디슨상 수상작으로 선정됐다.

에디슨상 심사위원회는 이 교수가 설립한 스타트업 엘비스의 '뉴로매치'가 올해 에디슨상 건강·의료·생명공학 부문 'AI 증강진단' 영역의 수상 최종 후보로 선정됐다고 25일(현지시간) 밝혔다.

뉴로매치는 클라우드 기반 AI 의료 소프트웨어 플랫폼으로, 뇌파(EEG) 검사 데이터를 AI가 자동으로 분석해 잡음을 제거하고 이상 신호를 감지하는 기술이다. 지금까지는 뇌파를 측정한 이후 의사들이 수 시간씩 검토해야 했지만, 뉴로매치를 이용하면 불과 몇 분 만에 결과를 볼 수 있는 등 정확도와 효율성을 높였다.

검사 결과를 뇌와 같은 형태로 재구성해 3차원(3D)으로 시각화하는 '디지털 트윈'(가상모형) 기술이 핵심이다. 이 제품은 미국 식품의약국(FDA)에서 세 차례에 걸쳐 승인받았고, 한국 식약처 인증도 완료했다.

'발명왕' 토머스 에디슨의 이름을 따 1987년 제정된 에디슨상은 '혁신의 오스카'라는 별명을 보유하고 있다. 에디슨상은 기술 자체가 아니라 '시장에 변화를 만든 혁신'을 평가하는 미국의 대표적인 산업 혁신상이다.





영역별로 셋을 뽑는 최종 후보작에 오르면 사실상 수상이 확정된다. 후보작들은 최종 심사를 거쳐 금·은·동메달을 각각 수상하게 된다. 시상식은 올해 4월 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열린다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

