진주사랑상품권, 설 명절 맞아 10억원 풀린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가계 부담 완화·상인 매출 증대 기대

경남 진주시는 설 명절을 앞두고 오는 28일부터 지류 진주사랑상품권 10억원을 10% 할인율로 발행한다.

이번 상품권은 설을 맞아 가계의 부담을 줄이고, 소상공인과 전통시장 상인들의 매출을 증대하기 위해 발행되는 것으로, 1인당 월 20만원까지 구매할 수 있다.

진주시청 전경 사진.

AD

지류 상품권은 관내 농협과 경남은행, 새마을금고에서 개인당 월 20만 원의 한도로 구매할 수 있으며, 관내의 지류 가맹점 3600여 곳에서 사용할 수 있다.

시 관계자는 "설맞이 진주사랑상품권 발행으로 시민들의 장바구니 부담을 덜고 지역경제 내 소비를 촉진해 소상공인의 매출 증대에 도움이 되기를 바란다"라고 말했다.





AD

진주사랑상품권의 자세한 내용은 진주시 누리집(분야별정보>생활정보> 진주사랑상품권)에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>