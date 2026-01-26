오바마 "美 핵심 가치 공격받아"…미네소타 시위 공개 지지

시위하던 미국인 남성 총격에 사망

트럼프 강경 이민 정책 비판

버락 오바마 전 미국 대통령 연합뉴스

AD

버락 오바마 전 미국 대통령이 25일(현지시간) 트럼프의 강경 이민 정책을 비판하며 미네소타 시민들의 시위를 지지했다.

오바마 전 대통령은 이날 성명서를 통해 "알렉스 프레티 살해는 가슴 아픈 비극이다"며 "또 정당과 상관없이 모든 미국인에게 한 국가로서 우리의 여러 핵심 가치가 갈수록 공격받고 있다는 경종이 돼야 한다"고 밝혔다.

그는 이민세관단속국(ICE)을 비롯한 연방정부 요원들이 "미국 주요 도시 주민들을 위협하고, 괴롭히며, 도발하고, 위험에 빠뜨릴 목적으로 고안된 것으로 보이는 전술"을 제지 없이 펼치고 있으며 이에 대한 미국인의 분노가 정당하다고 주장했다.

이어 "모든 미국인은 미니애폴리스와 다른 지역에서 일어난 평화 시위 물결을 지지하고 영감을 얻어야 한다"면서 "불의에 맞서 목소리를 내고, 기본적인 자유를 지키며, 정부에 책임을 묻는 일은 궁극적으로 시민인 우리 각자에 달려 있다"고 강조했다.

전일 미국인 남성 프레티는 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격에 의해 사망했다. 미 국토안보부(DHS)는 현장에서 프레티로부터 권총을 확보했으며, 요원들이 자기방어 차원에서 발포했다고 밝혔다.

지난 7일 미국인 여성 르네 굿이 사망한 지 약 2주 만이다. 트럼프 행정부는 미국인 여성 굿이 ICE 요원을 위협했고, 그녀를 '좌파 테러리스트'로 규정해 비판을 받았다.

오바마 전 대통령은 프레티와 굿이 살해된 경위에 대해 행정부의 설명이 제대로 된 조사에 근거를 두고 있지 않다고 지적했다. 게다가 당시 상황을 촬영한 영상과도 배치된다고 꼬집었다.





AD

또 트럼프 대통령과 행정부 당국자들이 요원들의 기강을 잡고, 책임을 규명하기보다는 상황이 더 고조되기를 바라는 것 같다고 말했다. 오바마 전 대통령은 행정부가 지금까지의 접근 방식을 재검토하고, 미네소타주 및 미니애폴리스 지역 정부와 협력하기를 바란다고 덧붙였다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>