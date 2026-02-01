차가운 실록의 빈 행간, '밥심'으로 지켜낸 마지막 존엄[슬레이트]

'왕과 사는 남자'…충신을 '식구'로 조명

죽여야만 살릴 수 있었던 아이러니

비극을 넘어 숭고한 휴머니즘으로 그려

영화 '왕과 사는 남자' 스틸 컷

'왕과 사는 남자'는 차가운 실록의 빈 행간을 사람의 온기로 메운 영화다. 박제된 역사의 재현을 넘어, 그 이면에 은폐된 마음을 집요하게 파고든다. 박제된 충신이 아닌, 비극 앞에 선 한 인간의 민얼굴을 보여준다.

이야기는 강원도 영월의 산골 마을 촌장 엄흥도(유해진)로부터 태동한다. 유배객을 유치해 부흥한 이웃 마을을 목격하고, 같은 방식으로 팔자를 고쳐보려 한다. 그러나 얄궂게도 그가 떠안은 첫 손님은 복권 가능성이 전무한, 주식으로 치면 '상장 폐지'가 확정된 폐주(廢主) 단종(박지훈)이다.

이해타산적이던 촌장이 소년의 보호자로 변모하는 과정은 점층적이다. 그저 함께 밥을 먹고 강을 바라보며 쌓는 소소한 일상이 거부할 수 없는 '정(情)'으로 치환된다.

이 내밀한 마음의 파동은 두 사람을 둘러싼 자연의 물성(物性)마저 바꿔놓는다. 물길로 가로막힌 청령포가 기회의 땅에서 절망의 감옥으로, 그리고 거대한 슬픔의 웅덩이로 변모하는 시각적 메타포는 영화의 정서적 백미다.

영화 '왕과 사는 남자' 스틸 컷

이미 예고된 비극은 실록의 기록과 야사의 설 사이, 존엄이라는 제3의 길을 파고든다. 단종의 마지막을 힘없는 체념이 아닌, 폐주로서 보여줄 수 있는 최후의 저항으로 승화시킨다. 이를 완성하는 이는 아이러니하게도 그를 가장 살리고 싶어 했던 엄흥도다. 살리기 위해 떠나보내야 하는 잔혹한 모순 앞에서, 기꺼이 씻을 수 없는 멍에를 짊어진다.

이 절체절명의 신에서 유해진은 모순된 감정의 파고를 온몸으로 감내하며 스크린을 숨 막히는 비극의 공기로 잠식시킨다. 왕을 영원한 안식으로 인도하는 떨리는 손길에서 끔찍한 가해의 느낌을 지워낸다. 대신 고통받는 아이를 세상의 폭력으로부터 끊어내려는 가장 격렬한 포옹으로 담아낸다. 그렇게 소리 없이 무너져 내리는 유해진의 표정과 부서질 듯한 박지훈의 눈빛이 교차하는 순간, 관객은 조선 역사상 가장 처연한 구원을 목격한다.

역사는 엄흥도의 선택을 '충(忠)'이라는 거창한 대의명분으로 기록했지만, 영화는 그 뜨거운 동력을 밥 한 끼 나누며 쌓인 정으로 다시 쓴다. 당시 쌀밥은 단순한 끼니가 아니라, 엄격한 신분제 사회를 지탱하는 계급이자 권력이었다. 왕과 촌부가 무릎을 맞대고 밥상을 공유하는 순간, 차가운 위계는 무너지고 그 틈새에 뜨거운 '식구(食口)'의 연대가 싹튼다. 머리로 셈하는 충성심은 멸문지화의 공포 앞에서 흔들릴 수 있으나, 가슴으로 삭힌 밥심과 정은 죽음마저 초월하게 만든다. 영화는 그 소소한 일상의 축적이 역사의 물줄기를 바꾸는 가장 거대한 파동이었음을 묵직하게 설파한다.





영화 '왕과 사는 남자' 스틸 컷

어쩌면 2026년의 우리에게 가장 필요한 가치일 수 있다. 효율이 미덕이 되고 타인의 고통에 무감각해져 가는 삭막한 현실이다. 메말라가는 정 속에서, 건조한 활자 뒤에 은폐된 사람 냄새를 이토록 처절하게 되살려낸 서사는 오래된 진실을 환기한다. 진정한 구원이란 거창한 대의가 아니라, 가장 외로운 이의 고독을 기꺼이 나눠 짊어지는 용기라는 것을. 그 뜨거운 위로만이, 차가운 시대를 건너는 우리가 잃지 말아야 할 마지막 인간의 자격이라는 것을.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

