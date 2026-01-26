현정은 회장 "선제적으로 행동하고, 담대하게 도전하라"…MZ 신입사원 격려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신입 매니저 교육수료식 참석

현정은 현대그룹 회장이 신입 매니저 교육수료식에 참석해 긍정의 현대정신을 강조했다.

현정은 현대그룹 회장이 지난 23일 현대그룹 사옥에서 열린 '신입사원 입문 교육수료식'에 참석해 신입 매니저들을 격려했다. 현대그룹

현 회장은 지난 23일 현대그룹 연지동 사옥에서 열린 지난해 하반기 입사한 신입 매니저 교육수료식에서 신입 매니저들에게 "선제적으로 행동하고 담대하게 도전해갈 것"을 당부했다. 그러면서 "현대그룹이 늘 사람의 성장을 중심에 두고 발전해 온 만큼 여러분의 성장이 곧 기업의 경쟁력이며, 그룹 미래 혁신과 도약의 밑거름이다"라고 덧붙였다.

현 회장은 또 "인공지능(AI)은 높은 효율로 수많은 정보를 제공한다"며 "마지막 판단과 실천은 온전히 여러분의 몫"이라고 말했다. AI 대전환 속에서 구성원들의 선제적인 행동과 실천의 중요성을 강조한 것이다.

현 회장은 지난 2일 신년사에서도 "AI 데이터가 분석한 시장을 해석하는 일은 임직원들의 통찰력과 판단"이라며 'AI 내재화 경영'을 주문한 바 있다.

이날 행사에는 현 회장을 비롯한 계열사 대표 등이 참여했고 ▲교육 성과물 발표 ▲우수 교육생 시상 ▲사령장 수여 등을 진행했다.

신입 매니저들은 지난 한 달간 현대그룹의 입문 프로그램인 'Starting the Hyundai Journey(현대에서 시작되는 여정)'의 첫 과정을 모두 이수했다. 이들은 이후 계열사별 직무교육·멘토링·글로벌 트립(해외 현장 참관) 등의 교육 과정을 1년간 이어갈 예정이다.





현대그룹은 "MZ세대 신입 매니저들을 고려한 맞춤형 입문 교육 프로그램을 운영하면서 높은 공감을 얻고 있다"며 "앞으로도 젊은 세대의 구성원들과 적극적으로 소통할 수 있는 다양한 방안을 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

