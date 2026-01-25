국힘 "이혜훈 지명철회 당연"·"李대통령이 사과해야"

국민의힘은 25일 이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명철회와 관련해 "늦었지만 너무나 당연하고 상식적인 결과"라고 논평했다.
최은석 국민의힘 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "청문회에서 이 후보자의 위선과 탐욕이 적나라하게 많이 드러났고, 제기된 의혹들이 일절 해소가 안 됐다"면서 이같이 밝혔다.
최 원내대변인은 "국회의원과 국무위원의 검증에는 큰 차이가 있다"며 "(보수 정당에서) 3선 의원을 했다고 해도 이 후보자의 도덕성과 자질 검증은 실질적으로 이뤄지지 못했다고 볼 수 있고, 이번이 제대로 된 첫 번째 검증"이라고 전했다.
박수영 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이 후보자는 이재명 대통령이 여권 인사를 모두 물리치고, 콕 찍어서 초대 기획예산처 장관 후보자로 '픽'한 '이재명 사람'"이라면서 "이재명 사람에 대한 검증 책임은 이 대통령에게 있다. 알면서 모른척하지 말라. 국민 호도하지 말고, 당장 국민께 사과하라"고 지적했다.
배현진 의원은 페이스북에 "이렇게 짧게 끝날 쪽박 드라마일 것을. 청문회를 보니 철회로 끝날 게 아니라 수사로 이어져야 한다"고 했다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
