"서울 오피스텔 매매가, 12개월째 상승세…대형·중대형 중심"

KB부동산 발표

서울 오피스텔 가격이 이달까지 12개월 연속 상승한 것으로 나타났다. 다만 오름폭은 다소 둔화한 모양새다.

25일 KB부동산이 발표한 1월 오피스텔 통계에 따르면 서울의 오피스텔 매매가는 지난해 12월 대비 0.04% 상승, 12개월 연속 오름세를 나타냈다. 오름폭은 지난달 상승률(0.52%) 대비 다소 둔화했다.

연합뉴스

면적별로는 전용면적 85㎡를 초과하는 대형의 상승률이 0.48%로 가장 높았다. 이 또한 지난달 상승률(2.39%) 대비 상승폭이 대폭 줄었다. 중대형(전용 60㎡ 초과∼85㎡ 이하) 오피스텔은 0.27% 상승했다.

지난해 10·15 대책으로 서울 전역이 조정대상지역·투기과열지구 토지거래허가구역으로 지정돼 아파트 규제가 강화되자 상대적으로 규제 정도가 덜한 오피스텔로 수요가 유입돼 대형·중대형 중심으로 가격 상승세가 이어진 것으로 분석된다.

다만 중형(전용 40㎡ 초과∼60㎡ 이하)과 소형(전용 30㎡ 초과∼40㎡ 이하), 초소형(전용 30㎡ 이하)의 오피스텔 매매가는 각각 0.02%, 0.03%, 0.21% 내림세를 보였다. 전국 오피스텔 매매가도 0.01% 떨어져 지난해 10월(-0.03%) 이후 3개월 만에 하락세로 돌아섰다.





이달 오피스텔 평균 매매가는 전국 2억6274만원, 수도권 2억7273만원, 5개 광역시 1억9585만원이었다. 수도권 지역별 매매가는 서울 3억770만원, 경기 2억6219만원, 인천 1억6622만원으로 조사됐다. 평균 전세가는 전국 2억389만원, 수도권 2억1372만원, 5개 광역시 1억3676만원이었다. 수도권 지역별 전셋값은 서울 2억3635만원, 경기 2억950만원, 인천 1억3378만원으로 나타났다.





