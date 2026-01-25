광주 KS병원에 감염병 긴급 치료병상…위기 땐 음압격리 전환

평상시 일반병상·위기 시 음압격리 전환

국비·병원 부담 42억 투입…13병상 구축

국가 감염병 위기 상황에 대비해 평상시에는 일반병상으로 운영하다가, 필요시 음압격리병상으로 즉시 전환할 수 있는 '감염병 긴급 치료병상'이 광주지역 종합병원에 구축됐다.

광주광역시는 전날 광산구 수완동 KS병원에서 감염병 긴급 치료병상 개소식을 열고, 감염병 발생 시 신속 대응을 위한 지역 의료 협력체계를 점검했다고 25일 밝혔다.

지난 24일 광주 광산구 수완동 KS병원에서 감염병 긴급 치료병상 개소식이 진행됐다. 광주시 제공

AD

감염병 긴급 치료병상은 평상시 일반병상으로 운영하다가 감염병 위기 발생 시 음압격리병상으로 전환해 활용하는 병상이다. 감염병 환자를 신속히 수용·치료함으로써 지역사회 내 감염 확산을 최소화하는 것을 목표로 한다.

이 사업은 보건복지부가 추진하는 감염병 대응 인프라 확충 사업으로, 국비 19억원과 KS병원 부담금 23억원 등 총 42억원이 투입됐다. KS병원 신관 3층에 조성된 병상은 고도 음압격리시설을 갖춘 치료 공간으로, 준중증 환자 치료병상 6개와 특수(투석) 치료병상 7개 등 총 13병상으로 구성됐다.

이에 따라 지역 내 고위험 감염병 환자와 감염병 투석 환자에 대한 집중 치료가 가능해질 것으로 광주시는 보고 있다.

광주시는 이번 병상 확충으로 감염병 환자 발생 시 신속한 초기 대응이 가능해져 골든타임을 확보하고, 의료 공백을 최소화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

광주시는 앞서 전남대학교병원과 조선대학교병원에 음압설비를 갖춘 격리병상 12개를 지정·운영하는 등 감염병 전담 치료체계 구축을 단계적으로 확대해왔다.





AD

박정환 복지건강국장은 "감염병 긴급 치료병상 구축은 위기 상황에서 지역이 책임지고 환자를 치료할 수 있는 대응 체계를 한 단계 끌어올린 것"이라며 "앞으로도 의료기관과의 협력을 통해 감염병 대응 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>