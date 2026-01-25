광주 KS병원에 감염병 긴급 치료병상…위기 땐 음압격리 전환

평상시 일반병상·위기 시 음압격리 전환
국비·병원 부담 42억 투입…13병상 구축
국가 감염병 위기 상황에 대비해 평상시에는 일반병상으로 운영하다가, 필요시 음압격리병상으로 즉시 전환할 수 있는 '감염병 긴급 치료병상'이 광주지역 종합병원에 구축됐다.
광주광역시는 전날 광산구 수완동 KS병원에서 감염병 긴급 치료병상 개소식을 열고, 감염병 발생 시 신속 대응을 위한 지역 의료 협력체계를 점검했다고 25일 밝혔다.
감염병 긴급 치료병상은 평상시 일반병상으로 운영하다가 감염병 위기 발생 시 음압격리병상으로 전환해 활용하는 병상이다. 감염병 환자를 신속히 수용·치료함으로써 지역사회 내 감염 확산을 최소화하는 것을 목표로 한다.
이 사업은 보건복지부가 추진하는 감염병 대응 인프라 확충 사업으로, 국비 19억원과 KS병원 부담금 23억원 등 총 42억원이 투입됐다. KS병원 신관 3층에 조성된 병상은 고도 음압격리시설을 갖춘 치료 공간으로, 준중증 환자 치료병상 6개와 특수(투석) 치료병상 7개 등 총 13병상으로 구성됐다.
이에 따라 지역 내 고위험 감염병 환자와 감염병 투석 환자에 대한 집중 치료가 가능해질 것으로 광주시는 보고 있다.
광주시는 이번 병상 확충으로 감염병 환자 발생 시 신속한 초기 대응이 가능해져 골든타임을 확보하고, 의료 공백을 최소화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
광주시는 앞서 전남대학교병원과 조선대학교병원에 음압설비를 갖춘 격리병상 12개를 지정·운영하는 등 감염병 전담 치료체계 구축을 단계적으로 확대해왔다.
박정환 복지건강국장은 "감염병 긴급 치료병상 구축은 위기 상황에서 지역이 책임지고 환자를 치료할 수 있는 대응 체계를 한 단계 끌어올린 것"이라며 "앞으로도 의료기관과의 협력을 통해 감염병 대응 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
