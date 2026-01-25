"오늘 하루가 선물"…해남 초콜릿 거리 화제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최초 초콜릿 특화거리 조성…창업-매출 상승 '기대'

전남 해남 원도심 '하루길'이 초콜릿 특화거리로 탈바꿈하고 있다.

25일 해남군에 따르면 중소벤처기업부 공모사업으로 추진 중인 해남읍 원도심 상권활성화 사업의 일환으로 초콜릿 거리 조성이 본격화되고 있다. 해남읍 읍내리·성내리 일원에 특화거리를 만들고 수제 초콜릿 체험장과 판매장 등 거점 공간을 운영하는 게 핵심이다.

해남 원도심 '하루길'이 초콜릿 특화거리로 탈바꿈하고 있다. 해남군 제공

지난 2024~2025년 지역주민과 상인들을 대상으로 초콜릿 아카데미를 운영했다. 교육 수료생들이 창업에 나서고 기존 매장과 복합화를 추진하면서 원도심 일원에는 현재 5곳의 로컬 수제 초콜릿 판매점이 문을 열었다.

해남 초콜릿거리 제품들은 고구마, 밤호박 등 지역 특산물을 활용해 차별화를 꾀하고 있다. 고급 원재료를 사용한 수제 초콜릿으로 해남만의 독자적인 제품을 선보이는 것. 몇 달간 전문가 교육을 받아 매장마다 대표 초콜릿 제품을 개발·제품화하면서 로컬브랜드 개발과 원도심 관광 활성화라는 두 마리 토끼를 잡고 있다.

초콜릿거리 거점 공간인 '달끝초코'는 다양한 로컬 수제초콜릿을 판매하면서 체험장도 운영해 관광객들이 직접 초콜릿을 만들어볼 수 있도록 했다.

지난해 11월 개점한 '땅끝호박당'은 밤호박을 활용한 초콜릿 디저트 등으로 입소문을 타고 있다. 12월 영업을 시작한 '공심당'은 고급 초코파우더와 생크림을 이용한 초코파이와 고구마쫀득쿠키를 내놓고 있다.

해남고구마빵으로 전국적 인지도를 확보한 '피낭시에'는 복합매장 전략으로 파베초콜릿 등 수제초콜릿 제품을 함께 판매하며 시너지를 내고 있다. 매일시장 2층 '오늘하루' 매장도 초코 튀린느 제품을 직접 만들어 팔면서 전통시장과 초콜릿 거리를 잇는 역할을 하고 있다.

하루길 일원에 수제초콜릿 매장이 자연스럽게 모이면서 국내 최초 초콜릿거리 조성이 해남읍 원도심에 활력을 불어넣고 있다.

군은 대형 리본 디자인 조형물과 포토존 조성 등 환경개선 사업을 추진하고, 땅끝달달야행 등 연차별 상권활성화 사업을 추진해왔다. '오늘 하루가 선물입니다'라는 하루길 콘셉트에 맞춰 초콜릿과 선물, 사랑의 이미지를 거리 전반에 녹여낸 것이다.

이번 특화거리 조성사업은 단순한 경관 개선을 넘어 실제 창업과 매출로 이어지는 상권 활성화 모델을 만들었다는 점에서 주목받고 있다. 군은 로컬 크리에이터 육성과 시즌별 테마 이벤트를 통해 '해남 초콜릿거리'의 브랜드 가치를 더욱 높여나간다는 계획이다.





군 관계자는 "해남 원도심 상권활성화사업이 3년 차를 맞아 본격적인 성과가 나타나고 있다"며 "초콜릿거리가 상권 활성화는 물론 지역 관광명소로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

