정부, 탄소파트너십 가동…탄소감축 지원 본격화

'산업 공급망 탄소파트너십' 사업 시행

대·중견·중소기업 컨소시엄에 최대 50억 지원

정부가 개별 기업 단위 탄소 감축 지원에서 벗어나 대·중견·중소기업이 묶인 공급망 단위 감축 사업을 본격 추진한다. 산업 공급망 전반에 대한 탄소발자국 규제가 강화되는 흐름에 대응해 정부 지원 체계를 수출 경쟁력 중심으로 재설계한다는 방침이다.

산업통상부는 올해부터 산업 공급망 내 탄소 감축을 촉진하는 '산업 공급망 탄소파트너십' 사업을 가동한다고 25일 밝혔다. 올해 신규 사업으로 예산 105억원이 투입된다. 최근 유럽연합(EU) 디지털제품여권(DPP), 배터리 규정(EUBR) 등 공급망 기반 규제가 확대되면서 최종재 기업뿐 아니라 소재·부품 협력사까지 탄소 관리가 요구되는 점을 반영했다.

탄소파트너십은 공급망의 주축인 대기업이 주관사가 되고, 복수의 협력사(중견·중소기업)가 참여하는 컨소시엄 형태로 구성된다. 사업 신청 기간은 오는 26일부터 3월 6일까지며, 산업부는 평가를 통해 선정된 컨소시엄에 최대 50억원을 지원한다.

중소·중견기업의 탄소 감축 설비 도입과 컨설팅, 탄소발자국 제3자 검증 등이 지원 대상에 포함된다. 주관 대기업도 협력사 대상 ESG 컨설팅·현금·현물 출자 등을 통해 비용을 분담할 수 있도록 설계됐다.

지난해 산업부는 LG전자·포스코·LG화학·LX하우시스 등 4개 공급망 컨소시엄을 대상으로 시범사업을 실시해 연간 1884t의 온실가스 감축과 11억4400만원의 생산비 절감 효과를 거뒀다. 산업부 측은 "수출 대응 차원을 넘어 탄소 감축과 생산성 제고를 동시에 달성한 공급망 상생 모델로 평가됐다"고 설명했다.

올해는 시범사업 대비 지원 규모를 확대했다. 컨소시엄당 지원금은 최대 30억원에서 50억원으로 상향되고, 중소기업 매칭 비율은 40%에서 60%로, 중견기업은 40%에서 50%로 높였다. 기업별 컨설팅 비용 역시 최대 3000만원(컨소시엄당 최대 3억원)까지 신설해 공급망 전반의 탄소 관리 비용을 흡수할 수 있도록 설계됐다.





이민우 산업부 산업정책관은 "글로벌 산업 경쟁은 기업 간 경쟁을 넘어 공급망 간 경쟁으로 이동했다"며 "정부와 대·중견·중소기업이 연합해 자동차·전자 등 주요 공급망에서 탄소감축 성공 모델을 발굴·확산해 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

