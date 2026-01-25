청각장애 팬에게 사과한 '비'…무슨 일 있었길래?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대만 타이페이서 열린 투어서 춤 권유

청각장애 뒤늦게 알고 사과

가수 비(44·본명 정지훈)가 청각 장애 팬에게 범한 결례에 대해 공식 사과했다.

외신 인디펜던트의 23일(현지시간) 보도에 따르면 비는 지난 17일 대만 타이페이 아레나에서 열린 'Still Raining: Encore(스틸 레이닝 앙코르)' 투어 공연 중 관객들에게 노래하고 춤추라고 권유했다. 그러다 춤을 추는 대신 휴대전화로 자신을 촬영만 하는 한 여성 팬 A씨를 목격했다.

당시 비는 객석에서 춤을 추지 않고 휴대전화로 공연을 촬영하던 A씨를 향해 한국어로 "왜 춤을 안 춰요?"라고 물었고, 해당 발언은 현장 통역사를 통해 중국어로 전달됐다. 이 A씨는 당황한 듯 귀를 가리키는 손짓을 한 뒤 미소를 지으며 촬영을 이어갔고, 비는 더 열정적인 반응을 요청한 뒤 공연을 계속했다.

'치치'라는 닉네임을 사용하는 A씨는 공연 종료 이틀 뒤 19일 자신의 인스타에 비를 태그하며 "비와 통역사가 한 이야기를 알아들을 수 없었고, 비가 손으로 '업 업(up up)' 제스처를 취했을 때도 춤을 추라는 것이 아닌 노래를 더 크게 불러 달라고 한 것으로 오해했다"고 당시 상황을 설명했다.

그는 "비가 발을 구르며 다시 해 보라고 했다"며 "나중에 생각해 보니 수화로 알려줄 걸 거랬다. 말 안 듣는 팬으로 오해받을까 봐 걱정됐다"고 털어놨다.

이 사실을 접한 비는 지난 20일 해당 게시물에 직접 중국어로 사과 댓글을 남겼다. 그는 "먼저 당신이 듣지 못한다는 걸 줄 몰라서 정말 미안하다. 배려가 부족했고 생각이 깊지 못했다"고 고개를 숙였다.

또한 비는 지난 19일이 생일이었다는 팬에게 축하 인사를 건네며 "작은 해프닝이 있었지만 우리에게 아름다운 추억이 됐다. 이번 일을 계기로 앞으로 공연할 때 모든 면에서 더욱 신중하겠다"고 했다.





한편 1998년 아이돌 그룹 '팬클럽'으로 한 차례 데뷔했던 비는 2002년 '나쁜남자'를 발매하며 솔로로 재데뷔했다. 이후 그는 2000년대 가요계 남성 솔로 톱 댄스가수로 성장했다. '태양을 피하는 방법', '잇츠 레이닝', '레이니즘', ' 악수', '알면서', '아이 두', '널 붙잡을 노래' 등 숱한 히트곡들로 큰 사랑을 받았다.





