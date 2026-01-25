경기신보, 하나銀과 손잡고 中企·소상공인 '협약보증'…2250억원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기신용보증재단이 하나은행과 손잡고 도내 중소기업과 소상공인 금융지원에 나선다.

경기신보는 지난 23일 수원 광교 본점 12층 회의실에서 하나은행과 '하나은행 특별출연을 통한 경기도 민생성장과 상생 경제를 위한 포용금융지원 업무협약'을 체결했다고 25일 밝혔다.

이날 협약에 따라 하나은행은 '금융기관 특별출연 협약보증' 출연금 140억원과 '모바일 특별출연 협약보증' 출연금 10억원 등 총 150억원을 경기신보에 출연한다.

경기신보는 이를 재원으로 협약보증 2100억원, 모바일보증 150억원 등 총 2250억원 규모의 보증지원을 추진한다.

지원 대상은 도내 본점 또는 사업장을 둔 중소기업과 소상공인으로 중소기업은 업체당 최대 8억원, 소상공인은 최대 1억원이다.

보증기간은 기업의 안정적인 자금 운용을 고려해 최대 5년이다. 아울러 자금 조달 여건 개선과 금융 부담 완화를 위해 보증 비율을 기존 85%에서 95%로 상향 조정하고, 5000만원을 초과하는 보증에 대해서는 90%의 보증 비율을 적용한다. 또한 금융비용 부담 완화를 위해 보증료율 역시 최종 산출 보증료율에서 0.2%P 인하해 적용한다.

시석중 경기신용보증재단 이사장이 지난 23일 전정숙 하나은행 경기영업본부장과 협약보증 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공

모바일보증 지원 대상은 1년 이상 영업 중인 경기도 소상공인으로, 법인기업과 공동대표로 등재된 개인기업은 지원 대상에서 제외된다.

업체당 최대 5000만원까지며 보증기간은 5년이다. 보증 비율을 100%로 적용해 금융 이용 문턱을 낮췄고, 보증료율은 0.75% 고정으로 적용해 통상적인 보증료율 대비 금융비용 부담을 완화했다.

특히 모바일보증은 모바일을 통해 간편하고 신속하게 보증을 이용할 수 있어, 소상공인의 긴급한 자금 수요 해소에 기여하고 있다.





시석중 경기신보 이사장은 "이번 하나은행과의 특별출연 업무협약은 어려운 경영 환경 속에서도 도내 중소기업과 소상공인이 다시 도약할 수 있도록 돕는 의미 있는 금융지원"이라며 "경기신보는 앞으로도 금융기관과의 협력을 바탕으로 민생성장과 상생 경제 실현을 위한 포용금융을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

