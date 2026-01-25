서울시 공문서, 'AI 표준화'… AI가 분석하고 확장한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시, 디지털·경제분야 업무보고

경제·민생·청년·디지털 분야 점검

공문서 자산화 'AI 친화 보고서' 첫 선

소상공인 '안심통장' 5000억원으로

앞으로 서울시 공문서는 인공지능(AI)이 읽고 분석·확장하기 쉬운 'AI 친화적(AI Readable)'으로 작성된다. 공공데이터는 자산화하고 필요한 정보는 시민이 활용 가능하도록 문서 체계 전반을 근본적으로 개선한다. AI 인력과 기업 양성을 넘어 서울을 'AI 테스트베드'로 조성하겠다는 목표다.

서울시는 지난 23일 ▲경제 ▲민생 ▲청년 ▲디지털 분야에 대한 '2026 신년업무보고'를 진행해 이같은 전략을 추진하겠다고 밝혔다.

서울시는 지난 23일 ▲경제 ▲민생 ▲청년 ▲디지털 분야에 대한 '2026 신년업무보고'를 진행해 서울시 공문서 개편 전략을 논의했다. 사진은 업무보고를 받고 있는 오세훈 서울시장. 서울시

AD

우선 '디지털도시국'은 올해 AI와 디지털 기술을 시민 일상과 직접 연결하는 시민 체감형 디지털 행정에 집중한다. 생성형 AI기반 상담챗봇인 '서울톡'을 업그레이드해 민원 응답률을 90% 이상으로 끌어 올려 시민 편의를 대폭 개선한다. AI 활용도가 높은 공공데이터는 선별·개방해 시민들이 활용하도록 하고 자가통신망 구축, 공공 와이파이 확충을 통해 디지털 일상화를 돕는다.

디지털 격차 해소도 이어나간다. 3월 동대문에 '디지털동행플라자'를 추가로 개소해 권역별 6개 거점을 완성하고 고속터미널 등 생활거점에는 '디지털동행파트너'를 배치해 시민 서비스를 지원한다. 연 10만명 규모의 '시민 AI 교육'도 진행 예정이다.

특히 'AI리더블' 형태의 보고서도 공개했다. 'AI리더블' 문서는 사람이 읽기에 편한 배치와 표, 이미지 등의 시각적 구성이 아닌 AI가 문서구조와 흐름을 정확히 파악하고 처리 가능하도록 표준화한 것으로 AI가 즉각 이해하고 분석·요약·비교·확장할 수 있는 것이 특징이다. 서울시는 이번 신년업무보고 시범 적용을 시작으로 현장 적용성 등을 보완해 3월부터 정책보고서나 주요계획 등 주요 문서에 적용하고, 향후 단계적으로 전 부서 확대 적용할 예정이다.

'경제실'은 ▲딥테크 육성 및 신산업 발굴 ▲서울 경제 V-턴을 위한 혁신기술 실증 및 규제개혁 ▲AI 직업 대전환(JX) 대응 등을 중심으로 서울경제 성장을 위한 청사진을 내놓았다. AI 대전환 시대에 대응해 AI 인재 양성과 중소기업의 AX(AI Transformation) 전환을 지원하고, 양재?수서?강남을 잇는 '피지컬 AI' 산업 축도 집중 육성한다.

이와 관련해 수서 역세권 일대에 로봇클러스터를 구축해 연구개발~인재양성~실증·체험~사업화가 유기적으로 연결되는 '서울 피지컬 AI 커넥트'를 조성한다. 또한 상암·마곡 등 산업거점을 비롯해 홍릉 바이오·의료 클러스터, 창동·상계 S-DBC 등 강북지역 산업거점을 유기적으로 연계해 시너지 효과를 낸다.

'민생노동국'은 지난해 서울시가 전국 최초로 도입한 생계형 소상공인 마이너스 통장 '안심통장' 예산을 기존 4000억원에서 5000억원으로 늘리는 등 서울경제의 실핏줄 역할을 하는 소상공인에 대한 지원 전략을 밝혔다. 또한 장기·저리 정책자금 지원 규모도 지난해 9만명에서 올해 12만명으로 확대하고 가산금리 인하와 중도상환수수료 전면 면제 등 금융비용 부담 완화에도 집중할 계획이다.

이밖에 프랜차이즈 가맹점주 보호에도 힘쓴다. 가맹본사의 불공정행위로부터 가맹점주를 보호하기 위한 '필수품목 및 위약금 가이드라인'을 마련한 데에 이어 올해는 과다 출점으로 인한 가맹점사업자 영업권 침해 예방을 위한 영업지역 설정 가이드라인을 내놓기로 했다.





AD

오세훈 서울시장은 "올해는 그동안 꾸준히 추진해 온 '약자동행'과 신산업 등을 통한 도시경쟁력 성과를 실제로 시민들이 체감할 수 있는 한 해로 만드는 것이 목표"라며 "창의적 마인드와 현장 중심의 실행력으로 시민이 만족하고 느끼는 '매력 있고 행복한 서울'을 만드는 데 전력을 다해달라"고 당부했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>