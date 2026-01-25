최현덕 전 남양주 부시장, ‘최현덕의 두 발로’ 북콘서트 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민·정·재계 인사 대거 참석 속 열기 가득

산티아고에서 남양주 골목까지

"답은 현장에 있다" 현장 행정 철학 공유

최현덕 전 남양주 부시장이 지난 24일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 개최한 '최현덕의 두 발로' 북콘서트가 성황리에 마무리됐다.

최현덕 전 남양주 부시장이 지난 24일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '최현덕의 두 발로' 북콘서트를 개최하고 있다.

이번 최 전 부시장의 북콘서트는 스페인 산티아고 920㎞순례길에서 얻은 깨달음을 바탕으로, 남양주 구석구석을 직접 발로 뛰며 시민들의 목소리를 담아낸 기록을 공유하기 위해 마련됐다. 행사 현장에는 추운 날씨에도 불구하고 남양주 시민들과 주요 정치, 경제, 문화예술계 인사들이 대거 참석해 열띤 분위기를 이어갔다.

이날 행사는 '열림-만남-동행'이라는 세 가지 테마로 진행됐다. 최현덕 전 부시장은 작가 인사말을 통해 "행정의 정답은 책상 위 서류가 아니라, 시민들의 삶이 숨 쉬는 현장에 있다는 사실을 산티아고 길 위에서, 그리고 남양주 길 위에서 다시 한번 확신했다"며 "앞으로도 남양주 시민들과 함께 두 발로 구석구석을 걸으며 지역 발전을 위한 행동과 실천에 나서겠다"고 강조했다.

북콘서트의 하이라이트인 '작가 및 내외빈 소개'와 '북 토크'에서는 저자가 직접 겪은 남양주 현장의 생생한 목소리와 함께, 행정 전문가로서 그가 그리는 남양주의 미래 비전이 공유되어 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

이번 행사는 최 전 부시장의 탄탄한 네트워크와 정치적 입지를 증명하듯 화려한 내외빈 라인업으로 눈길을 끌었다.

외빈으로는 ▲강득구 더불어민주당 최고위원(안양만안) ▲김병주 더불어민주당 국회의원(남양주을) ▲한준호 국회의원(고양을) ▲신동화 구리시의회 의장 ▲김남석 전 행정안전부 차관 ▲방기성 전 행정안전부 차관 ▲송민헌 전 인천경찰청장 ▲윤원일 안중근평화연구원 부원장 ▲윤솔지 제로썸 영화감독 등이 참석해 자리를 빛냈다. 특히, 최 전 부시장과 오랜 친분을 이어온 패션 거장 ▲이상봉 패션디자이너가 참석해 많은 참석자들의 눈길을 끌었다.

남양주 지역 내빈으로는 ▲고 이예람 중사의 아버지 이주완 ▲보광사 가사선우 주지스님 ▲김부섭 남양주현대병원장 ▲이희원 전 대한노인회 수동분회장 ▲이덕행 전 YMCA 이사장 등 종교, 의료, 시민사회의 주요 인사들이 대거 참석해 지역 화합의 장을 만들었다.

영상 축사를 통해서도 ▲최민희 국회의원(남양주갑) ▲김용민 국회의원(남양주병) ▲신정훈 국회 행안위원장 ▲이재관 국회의원 ▲홍기원 국회의원 ▲문진석 국회의원 ▲김정후 런던대 교수 등이 대거 축하 메시지를 전했다.

행사는 지역 한 동호회의 색소폰 연주와 떡집을 운영하고 있는 동네 선배인 바리톤 성악가의 축하노래, 그리고 이어서 저자와 시민들이 함께 남양주의 내일을 걷겠다는 의미를 담은 '비전 공유'와 '저자 사인회'를 끝으로 마무리됐다.

참석한 한 시민은 "행정가로서의 전문성뿐만 아니라 인간 최현덕의 진정성을 느낄 수 있는 시간이었다"며 "남양주 구석구석을 두 발로 뛴 기록이 앞으로 우리 지역에 어떤 변화를 가져올지 기대된다"고 소감을 밝혔다.





한편, 최현덕 전 부시장은 고려대를 졸업한 뒤 제36회 행정고시 합격 후 행정안전부 조직기획과장과 장관비서관, 경기도 경제실장, 남양주 부시장 등을 역임하며 '실무와 현장에 강한 하이브리드형 행정가'로 평가받고 있다. 현재 정청래 당대표 특보와 참좋은지방정부위원회 상임위원을 맡아 당과 시민 간 소통을 이어가며 활발히 활동하고 있다





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

