춘천시, 상반기 공공일자리 200명 뽑는다…내일부터 행정복지센터 접수 시작

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2026년 상반기 공공일자리 사업 참여자를 모집한다.
이번 모집은 희망일자리·행복일자리·지역공동체일자리 등 3개 공공일자리 사업을 통합해 진행되며 총 200명을 선발할 예정이다. 유형별 모집 인원은 희망일자리 168명, 행복일자리 10명, 지역공동체일자리 22명이다.
접수 기간은 1월 26일부터 2월 3일까지로 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다. 선발 결과는 2월 23일 개별 통보된다.
선발된 참여자의 근무 기간은 3월 3일부터 7월 17일까지다. 참여자들은 환경정비, 공공업무 보조, 시책 홍보 등 지역 생활과 밀접한 공공 현장에서 근무하게 된다.
참여 대상은 가구소득이 기준중위소득 70% 미만이고 재산 4억원 미만인 만 18세 이상 춘천시민이다. 취업 취약계층을 우선 선발하며 동일 기간 내 다른 직접일자리 사업에 중복 참여하는 경우에는 참여가 제한된다.
춘천시는 올해부터 공공일자리 사업 운영 방식을 정비해 신청 시기를 통합하고 상·하반기 연 2회로 정례 운영한다. 특히 고령 참여자 비중이 높은 점을 고려해 혹서기 운영을 제외하고 사전 안전보건교육을 강화하는 등 안전한 근로 환경 조성에 힘쓰고 있다.
지금 뜨는 뉴스
성기문 기업지원과장은 "공공일자리 사업은 취업 취약계층의 생계 안정과 지역 공공서비스를 함께 뒷받침하는 사업"이라며 "이번 모집을 통해 시민들이 보다 안정적인 환경에서 공공일자리에 참여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>