정진완 우리은행장 "올해 경쟁은행과 격차 반드시 줄일 것"

정진완 우리은행장이 "올해 경쟁은행과 격차를 빠르게 좁혀 제2의 도약을 이끌겠다"고 선언했다.

정진완 우리은행장이 지난 23일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 '2026년 경영전략회의'에서 지난해 성과를 점검하고, 올해 경영 전략을 제시하고 있다. 우리은행 제공

정 행장은 지난 23일 인천 파라다이스시티에서 '2026년 경영전략회의'를 열고 이같이 밝혔다. 이날 자리에는 정 행장을 비롯해 임원·본부장·지점장 등 900여명이 참석했다.

정 행장은 "2025년이 기반을 다지고 체력을 만든 시간이었다면 2026년은 반드시 성과로 증명해야 하는 해"라며 "우리가 가야 할 방향을 분명히 하고 현장의 변화가 함께한다면, 경쟁은행과의 격차는 반드시 줄이고 시장의 판도도 바꿀 수 있다"고 역설했다.

이날 참석자들은 '고객과 함께하는 성장, 미래를 위한 도약'이라는 경영목표 아래, 현장 소통과 조직 실행력을 높여 올해 분명한 성과를 증명해 보이자고 다짐했다.

정 행장은 지난해 은행 체질개선 성과를 바탕으로 올해 영업방식의 변화를 통해 고객 접점 강화와 운영 정교화를 추진해 나갈 것을 주문했다.

이에 우리은행은 기업, 자산관리(WM) 부문 특화 채널 고도화를 추진해 기업특화채널인 'BIZ프라임센터'와 'BIZ어드바이저센터'의 전문성을 높여 생산적 금융 흐름 속에서 우량기업을 유치하고 거래 범위를 확장해 나갈 방침이다. 아울러 AI 기반 프로세싱 효율화를 통해 업무 속도와 정확도를 높이기로 했다. 직장인과 소상공인의 수요를 반영해 거점 중심의 '전문상담센터'도 시범 운영한다.

우리은행은 또 생활편의 서비스를 대폭 강화하고, 올해는 CU와 야놀자 등 새로운 제휴를 진행할 계획이다. 특히 올해는 고객 혜택을 집약한 가칭 '슈퍼통장' 구상을 본격화하고 다이소와 메가커피 등 대형 가맹점과의 제휴도 확대하기로 했다.

직원들의 가계승계, 자산상담 등에서도 전문역량을 강화하는 경력개발경로(CDP) 고도화도 본격 추진한다.





정 행장은 "고객이 있어야 거래가 생기고, 거래가 쌓여야 수익이 만들어진다"며 고객 기반을 넓히고 수익성 강화에 속도를 내는 한편, 내부통제와 정보보호는 더욱 단단히 지켜내겠다고 강조했다.





