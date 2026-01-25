세계 인권도시들, 5월 광주에 모인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

권위주의·포퓰리즘 대응 인권도시 의제

5월 세계인권도시포럼 김대중센터서

주제회의 주관 시민사회단체 모집

광주광역시는 '2026 세계인권도시포럼'에서 주제회의를 주관할 시민사회단체를 오는 30일까지 공개 모집한다.

광주광역시 청사.

25일 광주시에 딸면 올해로 16회를 맞는 세계인권도시포럼은 오는 5월 13일부터 15일까지 김대중컨벤션센터에서 열린다. 이번 포럼의 주제는 '권위주의와 포퓰리즘에 대항하는 인권도시'로, 전 세계 도시가 직면한 인권 과제를 논의하는 자리로 마련된다.

포럼 기간에는 다양한 분야에서 활동하는 시민사회단체들이 참여해 권위주의와 포퓰리즘 확산으로 발생하는 인권 문제를 진단하고, 국제기구와 시민사회 간 연대를 통해 인권 회복과 민주주의 강화를 위한 협력 방안을 모색한다.

공모 대상은 각 단체의 주요 활동 분야와 연관된 인권 의제로 포럼 참여를 희망하는 비영리법인과 시민사회단체다. 신청서는 세계인권도시포럼 사무국 전자우편으로 제출하면 된다.

심사를 통해 선정된 단체에는 해외 초청과 홍보 등 회의 운영을 위한 행정 지원이 제공되며, 회의 준비를 위한 최대 100만원의 운영비도 지원된다. 자세한 내용은 세계인권도시포럼 누리집에서 확인할 수 있다.

박용수 민주인권평화국장은 "세계인권도시포럼은 전 세계 도시들이 연대해 다양한 인권 문제를 논의하고 해결책을 모색하는 대표적인 국제 인권 플랫폼"이라며 "시민사회단체의 적극적인 참여를 통해 인권 의제가 확산되고, 정책으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





한편 세계인권도시포럼은 유엔 인권최고대표사무소와 유네스코 본부 등 국제기구와 협력해 해마다 새로운 인권 의제를 제시해오고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

