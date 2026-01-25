"화천산천어축제서 원조 커피 맛 보세요"…에티오피아 '평화 커피'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화천군, 에티오피아 평화 커피 운영

6·25 참전용사 후손들이 내리는 ‘진수’

화천산천어축제장서 ‘피스 커피’로 결실

2009년부터 장학사업…의사 등 배출 성과

2026 얼음나라 화천산천어축제장에 평화를 기원하는 에티오피아의 커피향이 은은하게 퍼져나가고 있다.

2026 화천산천어축제장 내에서 운영 중인 화천군 에티오피아 참전용사 후손 장학사업 홍보관. 화천군 제공

화천군은 축제가 개막한 지난 10일부터 축제장 내에 에티오피아 참전용사 후손 장학사업 홍보관을 운영하고 있다.

홍보관에서는 장학사업 수혜자인 참전용사 후손 4명의 에티오피아 청년들이 현지에서 가져온 최상급 원두로 전통 방식에 가깝게 만든 커피를 판매하고 있다.

에티오피아는 세계적인 커피 생산국으로, '커피의 고향'으로 불리는 나라다.

이들이 전통의상을 입고 커피를 만드는 모습은 마치 현지에 있는 듯한 착각을 불러일으킨다.

참전용사 후손들이 축제 때마다 만드는 이 커피는 '피스(Peace:평화)커피'라는 애칭으로 관광객들의 사랑을 받아왔다.

운영 수익은 전액 참전용사 후손 장학사업에 쓰인다.

홍보관을 방문하면 6·25 전쟁 당시 에티오피아 군대의 활약상, 화천군의 에티오피아 장학사업 성과와 장학생 선발 과정, 전통 공예품과 미술작품 등을 한눈에 볼 수 있다.

화천군은 2009년부터 대한민국을 위해 전쟁에 참여한 에티오피아 참전용사 후손들이 가난을 극복하고, 새로운 희망을 꿈꿀 수 있도록 돕고자 장학사업을 벌이고 있다.

화천산천어축제 에티오피아 카페. 화천군 제공

화천군의 도움으로 참전용사 후손 중 의사와 대학교수, 변호사, 회계사 등 우수인재가 발굴돼 고국 에티오피아의 발전에 기여하고 있다.

에티오피아는 6·25 전쟁 당시 유일하게 군대를 파병한 아프리카 국가다.

당시 파병된 황실근위대 강뉴부대 6037명은 화천에서 첫 전투를 치른 이후 투입된 전투마다 승리를 기록한 무적의 부대로 알려져 있다.





최문순 화천군수는 "에티오피아 참전용사 후손들이 꿈을 이루고, 나아가 조국 발전에 이바지할 수 있도록 장학사업을 지속해 나가겠다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

