조원휘 대전시의회 의장 "고향 유성 위해 성장 밑거름되는 '좋은이' 될 것"

'오직 유성' 출판기념회 개최...2000명 운집



이장우 대전시장 "조원휘 의장은 말과 행동이 늘 일치해 지역의 숙원 과제 현실로 만들어"

사진=조원휘 의장 제공

고향 유성의 비전을 담은 조원휘 대전시의회 의장의 출판기념회가 대성황을 이뤘다.

조원휘 대전시의회 의장이 자신의 고향인 유성에 대한 애향심과 비전을 담은 저서 '오직 유성'을 출간, 유성 발전 방향에 대해 시민들과 생각을 나누는 출판기념회를 24일 오후 대전컨벤션센터 제1전시장에서 개최했다.

출판기념회는 북 콘서트 형식으로 꾸며졌다. 저자 사인회를 시작으로 책 소개 영상, 저자와 가족 소개, 주요 인사 축사, 축하공연 순으로 진행됐다. 저자와의 대화 시간을 마련해 책에 담긴 메시지를 전하며 유성 발전에 대해 오랜 기간 숙고한 현안을 설명하고 대안을 제시했다.

조 의장은 "저는 늘 제 곁에 '나는 여기에 왜 와 있는가'라는 글귀를 걸어놓고 매일 스스로에게 끊임없이 질문하며 고심해 왔다"고 말했다.

이어 "제 고향 유성이 성장하려면 무엇이 필요한지 무엇을 해야 하는지 해답을 찾기 위해 현장에서 주민들 목소리를 듣고 전문가들에게 의견을 물으며 오랜 기간 생각을 다듬어 왔다"며 "그 숙고의 숙성을 이 책에 담았다"고 설명했다.

조 의장은 이어 "저는 성심과 사력을 다해 유성 성장에 밑거름되는 '좋은이'가 되겠다"며 "유성의 내일을 그려가는 과정에 여러분께서 함께하시어 많은 관심과 깊은 조언을 보태달라"고 강조했다.

사진=조원휘 의장 제공

행사에 참석한 지지자들과 정계 인사들은 수십 년간 유성 발전을 위해 달려온 조 의장의 공로와 미래 행보에 박수로 화답했다. 이날 기념회장에는 이장우 대전광역시장을 비롯해 전·현직 정계 주요 인사들과 각 분야 원로, 시민사회, 지역주민들의 발길이 이어졌다.

축사에 나선 이장우 대전시장은 축사를 통해 "조원휘 의장은 유성을 끝까지 책임져 온 인물로 겉과 속이 다르지 않은 감처럼 말과 행동이 늘 일치해 지역의 숙원 과제를 현실로 만들어 왔다"며 "저와 조원휘 의장 모두 한번 맺은 인연은 끝까지 지키는 사람으로서 끝까지 함께할 것"이라고 했다

조 의장은 즉흥 공연무대를 마련해 신명 나는 재능도 선보였다. 가죽 재킷과 선글라스를 착용하고 직접 만든 랩을 부르고, 셔플댄스를 추면서 현란한 발재간을 자랑하는 등 참석자들과 흥겨운 시간을 가졌다.

사진=조원휘 의장 제공

이번 출판기념회는 조원휘라는 한 정치인의 궤적을 통해 유성의 발전 비전을 시민들과 함께 나눈 의미 있는 자리로 기록될 전망이다. 책 '오직 유성'에는 조원휘 의장이 지방의회 활동 과정에서 마주한 지역 현안과 주민 숙원, 그리고 이를 해결할 정책 과제에 대한 고찰이 담겨 있다.





특히 유성의 도약을 이끌 ▲지역경제 활성화 ▲도시·교통·생활 기반시설 ▲교육·돌봄 시설 ▲문화·관광 자원 ▲주민 삶의 질 등 다양한 영역별로 유성 발전 전략에 대한 통찰과 구상이 담겼다.





