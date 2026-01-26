정진완 "우리銀, 직원 간 도움 주고받으며 인재 양성"

2회차 맞이한 '우리 커리어 엑스포'

직원 요구 반영해 반기 별 행사로 발돋움

입행 10년 차 이하 직원 대부분

현직자, 후배 향한 조언 아끼지 않아

"선후배가 서로 도움을 주고받으며 발전할 수 있도록 이렇게 마련했습니다. 같은 부서에 있는 사람끼리 배우기에는 한계가 있기 때문이죠."

정진완 우리은행장. 우리은행

AD

지난 24일 서울 강남 코엑스에서 열린 '우리 커리어 엑스포'에서 기자와 만난 정진완 우리은행장은 인재 양성 철학에 대해 이같이 말했다. 정 행장은 이날 오후 1시10분께 박람회를 찾았다. 30분가량 부서별 부스를 돌며 설명을 듣고 직원들에게 궁금한 점을 직접 물었다. 이벤트 부스에서 직원들과 함께 준비된 게임을 즐기기도 했다. 정 행장은 "옛날부터 우리나라는 도제식 교육이 많았지만, 한계가 있다"며 "특히 은행은 부서가 많고 흩어져 있어 같이 근무하는 이들과만 소통하면 발전하기 어렵다"고 말했다. 이어 "반대로 다양한 부서에 전문가도 많은 만큼 한자리에 모여 자신의 진로에 대해 서로 이야기를 나누면 경력에 발전이 있을 것"이라고 덧붙였다.

우리은행이 은행권에서 유일하게 진행하는 사내 직무 박람회가 2회째를 맞이했다. 지난해 열린 첫 행사보다 직원들의 요구를 반영해 상담 인력을 늘리는 등 우리은행은 행사를 반기에 한 번으로 정례화해 직원 개개인이 성장할 수 있는 토대를 마련하겠다고 밝혔다.

지난 24일 서울 강남 코엑스에서 열린 '우리 커리어 엑스포'에서 참가자들이 각 부스를 방문하고 있다. 오규민 기자

이번 행사는 코엑스에서 진행됐다. 지난해 우리은행 서울연수원의 경우 1층부터 5층까지 빽빽이 부스를 마련했으나 이번에는 더 넓은 장소에 더 많은 직원이 찾아올 수 있도록 배려했다. 행사장에 들어서자 리셉션에서 작은 종이를 받을 수 있었다. 부서별 배치도 등 행사와 관련된 안내가 쓰여 있었다. 부스를 방문할 때마다 받는 스티커를 모으면 뽑기와 게임에 참여할 수 있는 이벤트도 적혀있었다. 매 30분 메인홀에서 진행되는 CDP(경력 개발 프로그램) 강의 참여를 독려하는 글도 쓰여 있었다. CDP란 직원들의 자기주도형 경력 성장을 지원하기 위해 도입된 제도다. 직무 그룹별로 사전양성과정을 마련하고 이를 이수한 직원 중 연수성적 우수자를 뽑아 해당 직무에 배치하는 게 골자다. 우리은행은 지난 행사에 비해 강의 횟수를 두 배 늘려 30분마다 직원들의 질문을 받고 인재개발부 직원이 이에 대해 답했다.

박람회는 양쪽으로 마련된 두 개의 홀에서 원하는 부스에 찾아가 상담을 받는 방식으로 진행됐다. 이날 오전 10시부터 4시까지 진행된 박람회에는 500여명의 직원이 참여했으며 상담 인력은 86개 본부부서에 있는 현직자 100여명이었다. 특히 직원들은 새로 생긴 외국 주재원 부스와 상담 인력이 충원된 영업전문인력 부스를 찾아 휴대전화에 준비한 질문을 쏟아냈다. 외국 주재원 부스는 우리은행이 진출한 9개 국가 및 지역(미국·인도네시아·중국·두바이·인도·싱가포르·유럽·베트남·홍콩)에서 일한 경험이 있는 주재원들이 상담을 진행했다. 정두영 글로벌전략부 부부장은 "막연하게 '런던에서 일한다' 정도만 알던 직원들이 상담 이후 체계적으로 무엇을 준비해야 하는지 알 수 있도록 상담을 준비했다"고 말했다. 영업전문인력 부스의 경우 상담 인력을 지난번(3명)보다 5명 늘려 분야별(RM·기업RM·PB·연금전문가)로 2명씩 초빙했다.

지난 24일 서울 강남 코엑스에서 열린 '우리 커리어 엑스포'에서 참가자들이 중앙 홀에 마련된 자리에 앉아 강연을 듣고 있다. 오규민 기자

이날 박람회에 참석한 직원들은 대부분 연차가 낮은 경우가 많았다. 입사 동기들을 오랜만에 만난 행원들은 인사를 나누고 삼삼오오 모여 상담을 함께 받기도 했다. 실제로 입행 10년 차 이하 직원의 참석 비중이 80%에 이르렀다. 직원들은 박람회를 통해 자신이 경력을 어떻게 쌓을지 도움을 받았다고 밝혔다. 입행 4년 차인 심도운 노원금융센터 계장은 "본부부서들이 다양한 만큼 아무것도 모르는 '백지상태'에서 보통 지원서를 써야 하는데 박람회를 통해 어떻게 준비할지 알게 됐다"고 말했다.





AD

상담하는 직원들은 단순히 직무를 설명하는 데 그치지 않고 후배들에게 조언을 아끼지 않았다. 최우경 글로벌IB금융부 차장은 "부서를 잘 모르는 경우가 많아 부서 업무에 대한 개괄적인 설명을 기본으로 상담을 진행했다"며 "막연히 (IB업무가) 멋있어 보여서 시작하기보다 본인이 하고 있는 자리에서 충실한 게 더 중요하다고 말했다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>