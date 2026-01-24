조국혁신당, 與합당 제안 논의…"독자적·정치적 DNA 보존 원칙"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"혁신당 가치 사라져서는 안 돼"

조국혁신당이 긴급 의원총회를 시작으로, 더불어민주당 정청래 대표의 전격 합당 제안에 대한 본격적인 의견 수렴에 나섰다.

조국 대표 및 서왕진 원내대표는 24일 국회에서 긴급 의원총회를 열고 민주당의 합당 제안을 논의했다. 조 대표는 이날 소속 의원 12명 전원이 참석한 비공개 의총에서 지난 21일 정 대표로부터 합당 제안을 받은 경과 등을 설명했다.

조국혁신당 조국 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안 관련 논의를 위해 열린 긴급 의원총회에 참석하고 있다. 연합뉴스

AD

조 대표는 의총 뒤 기자들과 만나 "혁신당의 독자적·정치적 DNA가 보존은 물론 확대돼야 한다는 원칙에 기초해 논의하고 결정하겠다"며 "어떠한 경우에도 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다"고 말했다.

그는 "논의를 차분하고 질서 있게 할 것"이라며 "그 과정에서 대표로서 모든 권한과 책임을 다하겠다"고 강조했다.

조 대표는 '의총에서 합당에 반대하는 의원이 있었는지'를 묻는 기자들의 질문에 "합당을 제안한 민주당 내부에서 논쟁이 있는 것 같은데 공식 절차를 통해 의견을 정리할 것으로 예상된다"며 "민주당 논의가 정리된 뒤 저희가 답을 해야 하는 것"이라고 말했다.

논의 장기화 가능성에는 "민주당에 달려있다"며 "민주당 내 격론이 있다는 언론 보도를 봤는데, 이 상태에서 그다음으로는 가지 못하는 것 아니겠는가"라고 답했다.

서왕진 원내대표도 의총 후 기자들에게 "합당 여부를 판단하는 논의를 당 대표 중심으로 차분하고 질서 있게 진행하자는 것이 의원들의 일치된 입장이었다"며 "의원과 당 주요 책임자들이 단일대오를 유지하면서 논의할 예정"이라고 말했다.

서 원내대표는 "민주당도 자체적으로 논의할 것이고, 혁신당도 논의하겠지만 빠른 속도로 결론이 나올 것 같지는 않다"며 "(합당 논의가) 더 진척될지, 무산될지 정해진 바 없기 때문에 상황을 봐야 할 것 같다"고 했다. 이어 "의총에서 (합당 제안에 대한) 특별한 우려의 목소리가 나온 것은 없다"며 "당원들은 매우 차분하고 당 차원의 논의를 지켜보는 분위기"라고 설명했다.





AD

혁신당은 이날 의원총회에 이어 26일 당무위원회를 열어 합당 제안에 대한 당내 의견 수렴 절차를 이어갈 계획이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>