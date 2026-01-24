고양시, 고양은평선 ‘도래울역’ 출입구 증설·조기 착공 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 경기도와 협력 강화

"출입구 2개뿐?"…주민 목소리 반영 적극 건의

2027년 착공…2031년 개통 목표

일산 연장·인천2호선 연장 등 철도망 확충 박차

경기 고양특례시(시장 이동환)가 경기도에서 추진 중인 고양은평선 광역철도 건설사업의 (가칭)도래울역 출입구 설치와 관련해 시민들의 이동 편의와 보행 안전 확보를 위해 출입구 4개소 이상 설치를 경기도에 강력히 요청하고 나섰다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

AD

(가칭) 도래울역은 대규모 주거지역·대형쇼핑몰과 인접한 교차로에 위치해 유동인구가 많고 보행동선이 복잡한 지역으로 시민 이동 편의 및 보행안전 확보를 위해 출입구 4개로 요청했으나, 2개로 기본설계 됐다.

시는 현재 출입구가 2개로 결정됐더라도, 향후 실시설계 및 사업 추진과정에서 추가 출입구 설치 및 조기 착공이 이뤄질 수 있도록 경기도와 긴밀히 협력할 방침이며 시민 이용편의가 충분히 반영될 수 있도록 적극 나설 계획이다.

한편 서울시 은평구에서 고양시 덕양구를 잇는 고양은평선 광역철도 건설사업은 3개 공구로 설계시공 일괄입찰 방식으로 시행했다. 1공구 (새절역~G03(가칭 창릉역))는 HL디앤아이한라 컨소시엄, 2공구(G04(가칭 도래울역)~G06(가칭 행신중앙로역))는 극동건설 컨소시엄으로 선정해 지난해 12월에 실시설계를 착수했고, 3공구는(화정역~G08) 2월 초 업체 선정 예정이다.

고양은평선 광역철도 건설사업은 연장 15㎞, 정거장 8개소 (환승 3개소, 새절(서부선, 6호선), 창릉(GTX-A), 화정(3호선)) 를 설치하며 총사업비는 1조7167억원이다.

창릉지구 광역교통개선대책으로 추진되며, 2027년 착공·2031년 개통이 목표이다. 창릉·원흥지구 등 고양시 주요 주거지역과 서울로의 접근성이 획기적으로 개선돼 교통복지 향상과 도시경쟁력이 대폭 강화될 것으로 기대된다.

이와 더불어 시는 더욱 촘촘한 광역철도망 확충을 위해 고양은평선 일산 연장과 인천2호선 고양 연장의 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영과 예비타당성조사 통과에 총력을 기울이고 있으며, 대장홍대선 덕은역 신설은 2031년 개통을 목표로 추진하고 있다.





AD

고양특례시 관계자는 "고양은평선은 고양시민의 교통 불편을 근본적으로 개선할 핵심 광역철도사업으로, (가칭) 도래울역 출입구 증설을 경기도와 지속적으로 협의해 나가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>