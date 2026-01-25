G마켓, 적립형 구독서비스 '꼭 멤버십' 도입…1분기 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2017년 업계 최초 유료멤버십 론칭

9년 만에 독자 멤버십 출시

기존 할인쿠폰 중심 혜택서 '적립형'으로 개편

G마켓은 새롭게 선보이는 멤버십 이름을 '꼭'으로 정하고, 적립형 구독 상품으로 선보인다고 25일 밝혔다.

꼭 멤버십은 G마켓이 2017년 업계 최초로 선보인 유료멤버십 '스마일클럽' 출시 이후 9년 만에 내놓은 독자 멤버십이다. 기억하기 쉬운 강렬한 한 음절로, 쇼핑족이라면 꼭 챙겨야 할 멤버십이라는 의미를 담았다.

G마켓 적립형 구독서비스 '꼭 멤버십'. G마켓 제공

신규 멤버십의 가장 큰 변화는 혜택 구조다. 기존 할인쿠폰을 제공하는 혜택에서 쓰면 쓸수록 혜택이 쌓이는 적립형으로 전환한다. 쇼핑을 할수록 혜택이 소모되는 구조가 아닌, 이용할수록 가치가 축적되는 방식으로 고객의 소비 경험을 실질적인 자산으로 전환하겠다는 전략이라고 회사 측은 설명했다.

높은 적립률을 내세운 쇼핑 최적화 설계도 특징이다. 활용도가 낮은 부가서비스 대신, 쇼핑 혜택에 집중해 실질적 체감 혜택을 확대하는 방향이다. 그중에서도 쇼핑 빈도가 높고, 구매력이 강한 충성 고객에게는 압도적인 혜택을 제공해 차별화를 꾀한다는 전략이다. 이 밖에 새로운 배송 혜택과 오프라인 연계 서비스 등 멤버십 고객을 위한 전용 혜택도 추가할 예정이다.





G마켓 관계자는 "새 멤버십 꼭은 G마켓의 로열티 있는 고객을 위한 쇼핑 특화 프리미엄 서비스"라며 "현재 막바지 점검 단계로 이르면 올해 1분기 내 정식 선보일 예정"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

