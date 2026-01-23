연천군, 경기 생활쏙 환원사업 오디션 공모 설문·투표서 도민 공감 확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 8189명 중 1101명 투표

인구수 대비 투표율 압도적 1위 기록

경기 연천군은 경기도가 추진한 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업' 오디션 공모 설문·투표 최종 집계 결과, 전체 8189명의 참여자 중 1101명이 투표해 인구수 대비 투표율에서 압도적 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.

연천군, 경기 생활쏙(SOC) 환원사업 오디션 공모 설문·투표서 도민 공감 확인. 연천군 제공

특히 연천군은 인구 규모를 고려할 경우 경기도 31개 시·군 가운데 인구 대비 투표율이 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타나, 설문·투표에 참여한 도민들의 비율이 타 시·군과 비교해 현저히 높았던 것으로 확인됐다. 이는 군사시설 보호 등 중첩규제로 발전에 제약을 받아온 연천군민의 생활 속의 문화 욕구가 절실함을 입증한 결과다.

이번 설문·투표는 경기 생활쏙 환원사업 오디션 공모 대상지 선정을 앞두고 진행된 것으로, 단순한 생활 인프라 선호도 조사를 넘어 지역의 생활기반시설 수준과 주민 삶의 질에 대한 도민 인식을 살펴보기 위한 과정이었다. 연천군은 대도시 및 인구밀집지역이 다수 포함된 가운데에서도 높은 응답률로 도내 2위를 기록했다.





연천군 관계자는 "이번 설문·투표 결과는 단순한 수치를 넘어 범군민추진위원회·연천군·연천군의회가 함께 협심해 이뤄낸 결과라는 점에서 의미가 크다"며 "이번 오디션 공모 설문·투표 결과가 본 심사 과정에서도 중요한 요소로 작용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

