백경현 구리시장, 2월 유료 전환 검배공영주차장 현장 점검

시설·시스템 최종 점검
"시민 불편 최소화 주력"
경기 구리시(시장 백경현)는 23일 수택동에 새로 조성된 검배공영주차장을 방문해 유료 운영 전 시설물 상태와 운영 전반에 대한 현장 점검을 실시했다.
검배공영주차장은 구리시 수택동 일원 검배근린공원 내에 있는 지상 3층 규모의 공영주차장으로, 총 97면(일반 36면, 확장형 42면, 장애인 4면, 경형 10면, 전기차 5면)의 주차 공간을 갖추고 있다. 해당 주차장은 2025년 12월 29일부터 무료로 개방돼 현재 시범 운영 중이다.
이번 현장 점검을 통해 구리시는 공영주차장 내 시설물 보완 사항을 점검하고, 시범 운영 기간 중 접수된 이용자 불편 사항을 종합적으로 검토해 향후 유료 전환 이후에는 불편이 없도록 운영 시스템과 주차 환경을 개선할 계획이다.
한편, 무료 시범 운영 중인 검배공영주차장은 2월 중 유료 운영으로 전환될 예정이며, 주차 요금은 구리시 주차장 조례에 따라 적용된다.
백경현 구리시장은 "시민들의 주차 공간 부족 문제를 해소하고 더 편리한 교통 환경을 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"라며 "검배공영주차장의 시범 운영을 통해 시민 의견을 충분히 반영해 더 나은 시설로 개선해 나가겠다"라고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
한편 구리시는 현재 공영주차장 15개소, 공유주차장 19개소, 틈새 주차장 2개소를 운영 중이며, 관내 주차난 해소를 위해 주차 공간 조성을 지속적으로 추진할 계획이다.
구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>