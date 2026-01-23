백경현 구리시장, 수택2동 행정복지센터 신청사 이전 앞두고 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신축 행정복지센터 개청 전 주요시설 점검

경기 구리시(시장 백경현)는 23일 오는 2월 개청을 앞둔 수택2동 행정복지센터 신청사를 방문해 입주시설 전반을 점검하고 운영 전 최종 개선 사항을 확인했다고 밝혔다.

백경현 구리시장이 23일 오는 2월 개청을 앞둔 수택2동 행정복지센터 신청사를 방문해 입주시설 전반을 점검하고 있다. 구리시 제공

이번 현장 방문은 수택2동 행정복지센터 개관을 앞두고 실시한 최종 점검으로 민원실과 주민자치센터 강의실, 경로당 등 입주 예정 시설의 설치 및 운영 준비 상황을 직접 확인하고 이용자 편의성과 안전성 확보를 위한 보완 사항을 점검하기 위해 마련됐다.

백경현 구리시장은 현장에서 공사 추진 경과와 시설 운영 계획에 대한 보고를 받은 뒤 동선과 접근성, 안전시설, 주민 이용 편의성 등을 중점적으로 살펴보고 개청 이후 시민들이 불편 없이 이용할 수 있도록 필요한 개선 사항을 관계 부서에 당부했다.

한편, 이번에 신축된 수택2동 행정복지센터는 행정·복지·주민자치 기능을 복합적으로 수행하는 공간으로 조성됐으며, 지하 1층부터 지하 3층까지 총 91면 규모의 주차장을 갖춰 주차 편의성을 크게 향상했다. 이에 따라 개관 이후 지역 주민들의 행정 이용 편의 증진은 물론, 인근 주차난 해소에도 크게 이바지할 것으로 기대된다.





백경현 구리시장은 "수택동 주민들이 오랜 기간 기다려온 만큼 수택2동 행정복지센터 신청사가 주민들의 기대에 부응할 수 있도록, 개청 전까지 관계 부서와 직원들이 마지막까지 최선을 다해 준비해 주길 바란다"고 강조했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

