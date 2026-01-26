서울경찰청, '기본질서 Re-디자인' 추진…2월부터 의견 수렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울경찰청은 '서울, 일상 안전의 품격을 높이다'를 슬로건으로 내걸고 시민이 직접 참여하는 '시민 중심의 기본질서 Re-디자인 프로젝트'를 내달 1일부터 추진한다고 26일 밝혔다.

서울경찰청은 본격적인 사업 추진에 앞서 지난해 12월 시민 642명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 조사 결과 음주소란과 불안감 조성 등에 대한 단속 강화뿐만 아니라, 무질서와 범죄를 유발할 수 있는 근본적인 환경 개선이 필요하다는 의견이 다수 제기됐다.

이에 따라 경찰은 ▲일상 속 무질서 근절 ▲시민이 불편·불안해하는 범죄환경 개선 ▲시민과 함께하는 치안 파트너십 강화 등 '3대 전략과제'를 중점 추진할 계획이다.

서울 시내 31개 경찰서는 오는 30일까지 지역별 치안 여건을 분석해 자체 계획을 수립한다. 이어 내달 1일부터 3월15일까지 6주간 집중적으로 시민 의견을 수렴한다.

고질적인 무질서 행위는 계도와 홍보 후 집중 단속을 전개하고, 위험 장소는 순찰을 강화한다.





조기에 개선 가능한 사안은 경찰활동 강화 및 범죄예방환경설계(CPTED) 등을 통해 신속히 정비하고, 조례 제·개정이나 예산 확보가 필요한 과제는 지자체와 협업해 단계적으로 추진할 방침이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

