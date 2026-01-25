공동주택 하자심사·분쟁조정 위원 모집…내달 4일까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부가 공동주택 하자심사·분쟁조정위원회(하심위) 제9기 위원 공개 모집을 실시한다고 25일 밝혔다. 제8기 위원 임기가 다음 달 28일 끝나면서 후임 위원을 선발하는 것이다.

하심위는 아파트 등 공동주택의 하자 여부를 판정하고 입주민과 시공사 간 분쟁을 조정하는 기구다. 2009년부터 운영되고 있다.

이번에 모집하는 분야는 학·연구계, 법조계, 건설업계, 주택관리사, 기술계(건축사·기술사) 등 5개다. 공동주택관리법에서 정한 자격요건을 충족해야 지원할 수 있다. 경력과 전문성 등을 종합 평가해 위원을 뽑는다.

위원 임기는 오는 3월부터 2028년 2월까지 2년이다.

지원 기간은 오는 26일부터 다음 달 4일까지다. 국토부·하심위 누리집에서 모집공고를 확인한 뒤 전자우편으로 지원서를 내면 된다. 선정 결과는 다음 달 말 공개된다.





김영아 국토부 주택건설운영과 과장은 "하자심사·분쟁조정위원회 심의업무가 원활히 처리되도록 관련 현장 경험과 전문성을 갖춘 각 분야 전문가들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





