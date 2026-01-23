케어링, 제1회 케어링 어워즈 개최…우수 지점 18곳 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구성원 소통·조직 결속 강화

케어링은 22일 서울 용산구 소재 나인트리에서 우수한 돌봄 서비스로 고객 만족도 향상에 기여한 직영점을 격려하기 위해 새해맞이 '제1회 케어링 어워즈'를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 케어링 구성원 간 소통을 확대하고 현장 리더십의 조직 결속을 강화하기 위해 마련됐다. 직영점 센터장 및 임직원 150여명이 참석했으며, 회사의 중장기 비전과 올해 주요 성장 전략을 공유하는 시간에 이어 우수 지점 시상식, 선물 추첨, 축하 공연 등이 진행됐다.

제1회 케어링 어워즈에 참석한 케어링 임직원 단체 사진. 케어링

AD

우수 지점 시상식에서는 지난해 운영 성과 평가를 바탕으로 케어링의 핵심 서비스 가치를 모범적으로 실천한 광주 서구점, 부산 수영점, 대전 둔산점 등 전국 18개 직영점에게 상패와 상금(순금 한 돈)을 수여했다. 시상 부문은 ▲혁신 성과상 ▲최적 운영상 ▲균형 성장상 ▲정예의 조직상 ▲올해의 루키상으로 구성됐다.

올해 케어링은 지역 간 돌봄 격차 해소를 최우선 과제로 삼고 전국 단위 통합재가 요양 인프라 확충에 나선다. 특히 어르신 인구수 대비 돌봄 시설이 부족한 지역을 중심으로 20여 개의 지점을 추가 오픈할 예정이다.





AD

케어링 관계자는 "앞으로도 케어링과 함께 지속 가능한 돌봄 문화를 확산하는 데 앞장서겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>