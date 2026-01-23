온코닉테라퓨틱스 “자큐보, 위궤양 임상 3상서 치유 효과 재확인”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8주 치유율 100%·4주차 치유율 93.8%

온코닉테라퓨틱스는 위산분비억제제(P-CAB) 자큐보정(성분명 자스타프라잔)의 위궤양 환자 대상 임상 3상 연구 결과가 국제 학술지 'Gut and Liver'에 게재됐다고 23일 밝혔다.

온코닉테라퓨틱스 로고 이미지. 온코닉테라퓨틱스

AD

이번 연구는 국내 39개 의료기관에서 위궤양 환자 329명을 대상으로 진행한 무작위 배정 이중맹검 임상시험이다. 자큐보 20㎎을 최대 8주간 투여해 유효성과 안전성을 평가했다.

연구 결과 8주 치료 후 자큐보 투여군 전원에서 내시경적 궤양 치유가 확인됐다. 4주차 치유율은 93.84%다.

궤양 크기도 치료 전 대비 유의하게 감소했다. 평균 궤양 크기는 투여 4주 만에 1㎜ 미만으로 줄었다. 8주 시점에서는 대부분의 환자에서 궤양이 관찰되지 않았다.

연구진은 논문에서 자큐보가 위궤양 환자에서 높은 치유율과 함께 임상적으로 허용 가능한 안전성 프로파일을 보였다고 평가했다.

자큐보는 지난해 위궤양 치료 적응증을 확보해 현재 보험 처방이 이뤄지고 있다. 온코닉테라퓨틱스는 이번 연구 결과를 근거로 비미란성 위식도역류질환과 NSAIDs 유도성 궤양 예방을 목표로 한 임상 3상도 진행 중이다.





AD

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "위궤양 치료에서의 임상적 유효성과 안전성을 대규모 임상으로 재확인했다"며 "위산 관련 질환 전반으로 적용 범위를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>