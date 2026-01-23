의정부도시공사, 겨울철 ‘한랭질환 예방 교육’…현장 근로자 안전 강화

경기 의정부도시공사는 겨울철 한파로 인한 근로자 건강장해를 예방하기 위해 2026년 한랭질환 예방 교육을 실시했다고 23일 밝혔다.
겨울철 기온 하강과 한파 발생 빈도가 증가함에 따라 옥외 및 저온 환경에서 근무하는 근로자들의 저체온증·동상 등 한랭질환 발생 위험을 사전 예방하고 근로자의 안전한 작업환경을 조성하기 위해 이번 교육을 마련하였다.
이번 교육은 가로환경미화원, 시설관리 인력, 용역근로자 등을 대상으로 각 부서 사무실 및 현장에 찾아가는 교육으로 진행되었으며, 근로자들이 현장에서 실천할 수 있는 내용으로 구성하여 진행되었다. 주요 교육 내용으로는 ▲한랭질환의 위험 요인 ▲한랭질환의 종류 및 증상 ▲한파 특보 시 작업 현장 대응 방법 등이다.
의정부도시공사 김장호 사장 직무대행은 "겨울철 한파로 인한 한랭질환은 근로자의 생명과 직결될 수 있는 만큼 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "추운 날씨에도 근무하는 근로자들이 안전하게 일할 수 있도록 작은 위험 요소도 미리 살피겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
