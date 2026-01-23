원주시, 명륜1동 행정복지센터 한옥 신청사 개청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 주민들과 함께 새출발 알려

강원도 원주시는 명륜1동 행정복지센터 새 청사 개청을 기념해 23일 명륜1동 주민자치센터 2층 다목적실에서 개청식을 진행했다.

원주시청 전경. 원주시 제공

AD

이날 개청식은 지역 주민들과 함께 청사의 새 출발을 알리는 자리로 마련됐으며, 식전 공연을 시작으로 본행사, 테이프 커팅식, 제막식, 시설 관람 등이 이어졌다.

강원특별자치도 최초로 한옥 양식으로 신축된 신청사는 한옥 건물인 행정동과 양옥 건물인 자치동으로 구성됐다. 연면적은 1,520㎡이며, 주차면은 35면이다. 기존 청사의 협소한 공간 문제를 해소해 주민 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.





AD

원강수 시장은 "앞으로 명륜1동 행정복지센터가 전통과 현대가 조화를 이룬 랜드마크로 주목받길 기대한다"라며, "행정의 품격을 높이고 주민 생활 편의를 증진하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>