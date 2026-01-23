"K컬처 300조 승부수"…역대 최대 7300억 펀드, IP·수출에 '올인'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년比 22% 증액…"하청 기지 탈피하고 'IP 주권' 확보"

고사 위기 영화계에 '정부 출자 60%' 긴급 수혈

"손실은 정부가, 수익은 민간이"…투자 한파 녹일 파격 인센티브

정부가 'K컬처 300조 시대'라는 거대한 목표를 위해 역대 최대 규모의 정책 금융이라는 승부수를 띄웠다. 문화체육관광부는 한국벤처투자 함께 올해 총 7300억원 규모의 '콘텐츠 정책펀드'를 조성한다고 23일 밝혔다. 전년보다 약 22% 증액된 수치로, 단순한 양적 팽창을 넘어 콘텐츠 산업의 체질을 근본적으로 개선하겠다는 강력한 의지를 반영했다.

문체부는 다음 달 19일 제안서 접수를 시작으로 '2026년 모태펀드 1차 정시 출자' 사업에 본격 착수한다. 이번 펀드 운용의 방점은 글로벌 경쟁력 확보에 찍혀 있다. 전체 예산의 90%에 육박하는 6500억원을 '문화계정'에 집중적으로 배정했다. 지난해보다 몸집을 25%나 불린 규모로, 이 중 핵심인 '지식재산(IP) 펀드'와 '수출 펀드'에만 무려 4000억원을 쏟아붓는다. 국내 제작사들이 단순 하청 기지로 전락하는 것을 막고, 원천 IP를 확보해 해외 시장을 직접 공략하는 자생력을 키워주겠다는 전략적 포석이다.

미래 먹거리 발굴과 기업 생태계 활성화를 위한 포트폴리오도 촘촘해졌다. 공연·게임 등 콘텐츠 원천기술 확보를 위한 '문화기술(CT) 펀드(1000억원)'가 신설됐다. 기업의 성장 단계에서 필수적인 인수합병(M&A)과 자금 회수를 지원할 'M&A·세컨더리 펀드(750억원)'도 새롭게 라인업에 추가돼 콘텐츠 기업의 생애주기 전반을 뒷받침한다.

산업별 명암을 고려한 맞춤형 처방도 눈에 띈다. 정부는 투자 한파로 고사 위기에 처한 영화산업을 살리기 위해 영화계정에 818억원을 배정하고, 정부 출자 비율을 기존 50%에서 60%로 파격 상향했다. 민간이 꺼리는 위험 부담을 정부가 떠안더라도 대작 영화와 중·저예산 영화, 애니메이션 등 제작 현장에 자금을 긴급 수혈하겠다는 의지다.

얼어붙은 민간투자 심리를 녹이기 위한 유인책도 대폭 강화됐다. 민간 출자자의 손실을 정부가 먼저 보전해주는 '우선 손실 충당' 비율을 15%에서 20%로 높이고, 초과수익 발생 시 민간에 더 많은 몫을 배분하는 비율 역시 30%에서 40%로 확대했다.





임성환 문체부 문화산업정책관은 "이번 펀드는 신성장 분야 육성부터 회수시장 활성화까지 아우르는 종합 금융 지원책"이라며 "안정적인 자금 공급을 마중물 삼아 K콘텐츠의 글로벌 위상을 공고히 하겠다"고 강조했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

