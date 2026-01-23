한화솔루션, 카이스트와 10년 걸친 미래기술연구 프로젝트 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래 기술 연구를 위해 설립된

국내 최초 석유화학 산학협력 연구소

10년간 34건의 특허 출원과

채용 연계한 연구 인력 확보 성과

한화솔루션은 카이스트(KAIST)와 손잡고 첨단 기술 개발과 인재 교류를 목표로 진행한 미래기술연구 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.

한화솔루션-카이스트(KAIST) 미래기술연구소 최종 연구결과발표회. 왼쪽부터 이상엽 카이스트 부총장, 김정대 한화솔루션 연구소장. 한화솔루션

AD

국내 석유화학 업계 최초로 산학 공동으로 설립한 한화솔루션-KAIST 미래기술연구소는 2016년부터 지난해까지 10년간의 연구를 끝으로 지난해 12월31일 운영을 종료했다.

단기 성과 중심의 연구와 차별 두기 위해 설립된 한화솔루션-KAIST 미래기술연구소는 2016~2020년 1단계 운영 과정에서 주요 원천 기술 확보와 연구 기반 강화를 목표로 했다. 2021~2025년 2단계 과정에선 연구 성과의 심화와 새로운 인재 양성을 중심으로 운영됐다.

연구소는 ▲차세대 석유화학 소재 기술 ▲에너지 절감형 화학 공정 기술 ▲이산화탄소 포집 및 수소 발생 반응용 촉매 연구 ▲바이오 기반 원료 제조 등 미래 기술의 주요 분야에서 연구를 진행했으며 총 34건의 특허 출원을 완료하며 원천 기술을 확보했다.

각 프로젝트는 한화솔루션의 기술 포트폴리오를 고도화하는 데 기여했으며, 운영 과정에서 채용과 연계한 우수 연구인력을 선발하며 산업계와 학계 간의 인재 네트워크를 강화하는 성과를 거뒀다.





AD

김정대 한화솔루션 연구소장은 "KAIST와의 전략적 협력 사례를 바탕으로, 국내외 대학·연구기관과의 개방형 연구 네트워크를 확대해 나갈 계획"이라며 "산학 공동 연구와 인재 양성을 통해 미래 핵심 분야의 원천 기술을 선제적으로 확보해 한국 석유화학산업의 지속가능한 성장기반을 마련할 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>