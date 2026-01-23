경기도, '고려인 동포 정착지원 사업' 수행단체 모집…최대 3000만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도는 고려인 동포의 지역사회 정착을 돕기 위해 '2026년 고려인 동포 정착지원 사업'을 추진하기로 하고, 오는 2월 2일까지 프로그램 수행 단체를 모집한다.

2025년 기준 도내 외국인 약 84만 명(전국의 35%) 가운데 고려인 동포는 4만여 명이 거주하고 있다. 도는 이들이 한국 사회에서 안정적으로 생활하면서 구성원의 역할을 다할 수 있도록 한국어교육, 정착 역량 강화 교육, 법률·노무·심리상담, 문화·체육 행사, 공동체 운영 지원 등을 제공할 계획이다.

신청 대상은 경기도에 소재하는 비영리법인·단체, 대학 등이다. 선정된 단체에는 ▲세대별·수준별 등 맞춤형 한국어교육 및 기타 역량강화 교육사업 ▲고려인 동포 지역사회 공헌 활동 지원 및 인식개선 사업 ▲그밖에 고려인동포의 지역사회 적응·정착에 필요하다고 인정되는 사업 등 총 3개 유형에 따라 최대 3000만원 규모의 사업비가 지원된다. 총예산 1억6000만원 내에서 차등 지원되며, 별도 자부담은 발생하지 않는다.

신청을 원하는 단체는 2월 2일 오후 6시까지 방문이나 우편, 온라인 방식으로 서류를 제출하면 된다. 도는 단체의 사업 수행 능력, 사업 내용, 예산편성의 적절성 등을 종합적으로 평가해 3월 중 수행단체를 선정할 계획이다. 사업 기간은 2026년 4월부터 12월까지다.





김성환 경기도 이민사회지원과장은 "이번 공모사업이 고려인 동포의 삶의 질 향상은 물론, 도민 모두가 함께하는 통합적 지역사회를 만드는 데 중요한 역할이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 정책과 사업을 통해 포용적 경기도를 만들어가겠다"고 말했다.





