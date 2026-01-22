광주 서구 '천원의 동행' 장애인 일상 돌봄까지 확대 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고향사랑기부제 지정기부로 '천원세탁' 재원 마련

'천원정리수납' 장애인 일자리 창출·주거 개선

광주 서구는 22일 서구청 이음홀에서 광주서구상무지역자활센터, 착한도시사회적협동조합, (사)한국농아인협회 광주광역시협회 등 협약기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘천원세탁 및 천원정리수납’ 업무협약식을 개최했다. 서구청 제공

AD

광주광역시 서구의 대표 복지 브랜드 '천원의 동행'이 장애인을 위한 일상 돌봄 서비스로 한층 확대된다. 서구는 22일 서구청 나눔홀에서 '천원세탁·천원정리수납' 서비스 제공을 위한 민관 업무협약을 체결했다.

이번 협약의 주요 골자는 장애인의 주거환경 개선과 함께 장애인들에게 맞춤형 일자리를 제공함으로써 자립 기반을 마련하는 것이다.

이날 협약식에는 김이강 서구청장을 비롯해 ▲광주서구상무지역자활센터(센터장 박남연) ▲착한도시사회적협동조합(이사장 위보환) ▲(사)한국농아인협회 광주광역시협회(협회장 정영동)가 참여해 인력 양성, 서비스 운영, 행정 지원 등 협력 체계를 구축하기로 했다.

'천원세탁'은 스스로 위생 관리가 어려운 중증 장애인 가정을 대상으로 전화 한 통이면 세탁물 수거부터 세탁·건조·배송까지 전 과정을 1건당 천원에 지원하는 서비스다. 특히 이 사업은 지난해 서구 고향사랑기부제 지정기부사업을 통해 마련된 6200만원을 재원으로 운영돼 지역사회 나눔이 다시 돌봄으로 이어지는 선순환 구조를 실현한다는 데 의미가 있다.

'천원정리수납'은 시각적 감각과 손기술이 뛰어난 청각·언어 장애인들이 전문 인력으로 참여해 도움이 필요한 가정의 공간 정리와 수납 컨설팅을 제공하는 서비스다. 서구는 취업 사각지대의 장애인에게 지속 가능한 일자리를 제공함과 동시에 주거 환경 개선이 필요한 취약계층에게 정리·수납 서비스를 제공함으로써 착한 복지의 모델을 발전시켜 나갈 계획이다.

김이강 서구청장은 "이번 협약은 민관이 협력해 장애인의 일상 속 불편을 해소하는 착한 복지의 출발점"이라며 "단돈 천원으로 누리는 따뜻한 서비스를 통해 장애인이 지역사회에서 존중받고 자립할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.





AD

한편 서구는 고향사랑기부금을 활용해 ▲의료 취약계층 이동을 지원하는 '천원택시' ▲어르신 일자리와 나눔을 결합한 '천원국시' 등 생활밀착형 서비스를 지속적으로 확대하고 있다. 서구는 '천원의 동행' 사업을 통해 주민의 경제적 부담을 덜고 복지 사각지대를 메워가는 착한 복지 정책을 이어갈 방침이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>