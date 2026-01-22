조성대 의장 "왕숙신도시 건설, 관내 인력·장비 우선 투입 강력 요청"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시의회, 공공주택지구 건설사업 지역업체 상생 현안 간담회 개최

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 22일 시의회 소회의실에서 공공주택지구 건설사업 관계자들과 지역업체 상생 현안 논의를 위한 간담회를 개최했다.

남양주시의회(의장 조성대)가 22일 시의회 소회의실에서 공공주택지구 건설사업 관계자들과 지역업체 상생 현안 논의를 위한 간담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

AD

이날 간담회는 조성대 의장과 원주영 의원을 비롯해 남양주시 고용서비스협회 손영필 회장 및 임원진, 한국토지주택공사(LH) 사업 담당자, 공공주택지구(왕숙·진접2)시공사 현장소장, 관계 공무원 등이 참석했으며, 왕숙신도시 등 관내 공공주택지구 건설사업 추진에 따른 지역업체 상생 협력 방안과 지역주민 고용 확대를 통한 지역경제 활성화에 대한 실질적인 대책을 논의하고자 마련됐다.

이 자리에서 남양주시 고용서비스협회 임원진들은 △신도시 조성사업 지역업체 상생협력 업무협약(MOU) 관련 지역민 고용 미이행 문제 △저임금 구조 및 지역 고용 기반 약화 △임금 직접지급 제도 현실화 등의 애로사항에 대해 의회 차원에서 적극적으로 검토해 줄 것을 요청했다.

이에 LH 관계자는 "제도적인 어려움이 있으나 시의회와 고용서비스협회에서 요청하신 관내 인력 및 장비 사용, 일용직 노동자에 대한 노무비 직접지급 문제 등에 대해서는 시공사와 다방면으로 검토 중에 있다"고 설명했다.

이어 집행부에서는 "3기 신도시 건설에 있어 지금이 가장 중요한 시기라 인식하고 있으며, 현재 집행부에서도 관련 부서를 비롯해 시행사, 시공사, 관내 건설·기계협회, 고용서비스협회 등 관계 기관을 포함된 TF 구성을 마무리하고 본격적인 소통을 이어나갈 계획"이라고 밝혔다.

조성대 의장은 "최근 보고받은 인력·장비 수급 통계 데이터 수치를 확인한 결과 관내 인력이나 장비 사용량이 외부 수급분에 비해 턱없이 부족하다"며 "서로 간 상생을 위한 논의를 통해 시민들에게 실질적인 혜택이 고루 돌아갈 수 있도록 LH와 현장 관계자들이 더욱 신경써 주시기를 의회차원에서 강력히 요청하며, 집행부에서는 TF 구성에 시의원님들의 참여를 적극 검토할 것"을 주문했다.

이날 회의를 주최한 원주영 의원은 "저를 비롯한 모든 시민이 왕숙신도시의 성공적인 건설을 한마음으로 응원하고 있으며, 이에 오늘 간담회가 서로 간의 입장을 이해하고 성공적인 신도시 건설을 위한 자리이자 계기가 되었길 바란다"고 전했다.





AD

이어 "집행부에서는 사업초기 단계부터 공사 현장에 관내 업체 및 인력 수급 현황 등을 주기적으로 체크해 주시기 바라며, 아울러 오늘 논의되지 못한 안건들은 향후 TF를 통해 다시 소통하며 해결책을 찾아나가자"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>