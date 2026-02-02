[2026 그린모빌리티]LG에너지솔루션, 영하에도 생생산 배터리…특허 8만건의 자신감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG에너지솔루션이 지난해 말 기준 8만건이 넘는 특허를 보유하며 전 세계 배터리 기업 중 최다 특허를 확보했다. LG에너지솔루션은 지난해에도 다수의 혁신 기술을 발표하며 차세대 배터리 시장을 선도할 독보적 기술 리더십을 지속해서 강화하고 있다.

LG에너지솔루션은 지난해 11월 미국 사우스8 테크놀로지스와 '항공우주용 배터리 셀 연구 및 개발을 위한 전략적 파트너십'을 체결하며 액화 기체 전해질 및 이에 특화된 주액 기술, 특수 외장재 등을 활용한 배터리 셀 제작에 나서기로 했다. 양사의 협력은 미국 우주 항공 및 방위를 위한 최첨단 에너지 저장 솔루션 기업 KULR 테크놀로지 그룹과 미국 항공우주청(NASA)이 추진하고 있는 '항공우주 프로젝트'의 일환으로 추진되는 점에서 의미가 크다.

또 지난해 10월엔 포항공과대(POSTECH), 성균관대와 공동연구를 통해 리튬이온전지의 저온 성능과 열안전성을 동시에 개선할 수 있는 전해질 핵심 기술을 개발했다고 발표했다. 공동연구팀은 영하 20℃의 환경에서도 100회 사이클 후 기존 전해질 대비 월등한 약 87%의 용량을 유지하고, 열폭주를 약 90% 이상 억제할 수 있는 전해질 연구 개발에 성공하며 차세대 배터리의 상용화 가능성을 한층 더 높였다.

아울러 지난해 9월 LG에너지솔루션과 카이스트(KAIST)가 공동으로 연구를 진행하고 있는 FRL 연구팀이 1회 충전에 800㎞ 이상 주행하고 누적 주행거리 30만㎞ 이상의 수명을 확보하면서 충전 시간을 12분까지 단축할 수 있는 리튬메탈전지 연구 결과를 세계적인 학술지 '네이처 에너지(Nature Energy)'에 게재했다.

FRL 연구팀은 급속 충전 시 리튬메탈전지의 수명과 안정성 확보를 어렵게 만드는 '덴드라이트(Dendrite)' 현상의 근본적 원인이 리튬메탈 표면에서의 불균일한 계면응집반응 때문임을 규명하고, 이 문제를 해결할 수 있는 응집 억제형 신규 액체 전해액을 세계 최초로 개발했다. 이를 통해 기존 리튬메탈전지 한계로 지적되던 느린 충전 속도 문제를 극복하고, 급속 충전에서도 안정적인 구동을 가능하게 하면서 충전 속도를 12분까지 단축하는 기술을 구현해냈다.





LG에너지솔루션 관계자는 "오랜 업력을 통해 쌓아온 압도적인 특허 포트폴리오와 독보적인 연구개발(R&D) 역량을 통해 미래 배터리 시장의 표준을 주도해 나가겠다"고 말했다.





