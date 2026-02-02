[2026 그린모빌리티]금호타이어, 타이어 수명 늘리고 오염 줄이고…ESG 선도

모빌리티테크놀로지상

금호타이어가 타이어 마모 발생을 줄여주는 신기술을 개발하면서 타이어 업계 환경·사회·지배구조(ESG) 문화를 선도하고 있다. 타이어 교체 횟수를 줄이고 마모에 따른 미세먼지 배출을 완화하며 친환경 타이어 시장에서 앞서나간다는 방침이다.

금호타이어가 개발한 친환경 타이어는 타이어 수명을 타사 대비 20% 이상 연장했다는 게 특징이다. 주행거리 20만㎞ 기준 타이어 교체 횟수는 5회에서 4회로 줄었다. 타이어 수명이 늘어난 만큼 타이어 생산 및 폐기 과정에서 환경 부담도 완화할 수 있다. 고무와 실리카 같은 타이어 원자재 사용량이 감소할 뿐 아니라 폐타이어 발생량도 줄어들어 직접적인 환경 개선 효과를 갖는다.

또 타이어 마모 발생이 줄어들면 차량이 내뿜는 오염 물질도 감소한다는 효과가 있다. 업계에서는 전기차(EV)를 비롯한 고하중 차량 보급이 확대하면서 타이어 마모에 따른 미세입자 발생과 자원 소모 문제가 지속적으로 제기된 바 있다. 서울연구원은 지난해 연구에서 서울 시내 휘발유 차량 중 50%가 전기차로 바뀌면 미세먼지와 초미세먼지가 각각 107.7t과 64.6t에 이를 것으로 내다봤다. 금호타이어가 개발한 친환경 타이어 기술은 EV처럼 차량 무게가 높은 차량에 최적화된 타이어가 될 전망이다.

금호타이어는 마모 발생을 최소화한 제품을 개발하기 위해 타이어 구조와 재료 기술을 통합 개선했다. 먼저 벨트(스틸와이어 구성)와 사이드월(타이어 옆 고무부분), 에이펙스(고무충진재) 같은 타이어 부품을 개선해 마모 저감 구조를 구축했다. 또 접지 형상 최적화로 마모가 균일화하게 설계하고, 타이어 변형 제어를 통해 국부 마모를 억제했다.

타이어에 친환경 소재를 적용하기도 했다. 낮은 유리 전이온도(Low Tg)에서도 유연하게 반응할 수 있는 고분자 소재를 적용한 것이다. 타이어 주성분인 고무는 온도가 낮아지면 딱딱해지는 성질이 있는데 금호타이어는 다양한 온도에서 적응력을 갖춘 소재를 적용한 타이어를 개발했다.





친환경 타이어 시장은 유럽연합(EU)을 비롯한 세계 각국의 온실가스 저감 규제로 지속적으로 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 리서치 네스터에 따르면 지난해 친환경 타이어 시장 규모는 214억7000만달러(31조5308억원)로 평가됐으며 10년 뒤인 2035년에는 517억7000만달러(76조294억원)에 이를 것으로 예상된다. 연평균 9.2%의 성장률을 기록하는 것이다.





