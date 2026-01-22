철원군, '오늘의농부' 설날맞이 20% 할인 이벤트 진행

강원도 철원군은 설 명절을 맞아 철원 농특산물 직영 온라인 쇼핑몰 '오늘의농부'에서 오는 26일부터 2월 10일까지 설맞이 할인 행사를 운영한다고 22일 밝혔다.
이번 할인 행사는 '오늘의농부' 쇼핑몰에 입점한 상품을 대상으로 진행되며 철원 오대쌀 등 쌀류를 제외한 전 품목을 20% 할인된 가격으로 판매한다.
'오늘의농부'는 철원 지역에서 생산된 농특산물과 이를 활용한 가공품, 공예품 등을 온라인으로 판매하는 철원군 직영 쇼핑몰로, 이번 설 명절 할인 행사를 통해 소비자들이 철원의 우수한 농특산물을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 했다.
특히 철원 사과, 꿀 등 다양한 철원 농특산물을 비롯해 명절 선물로 활용하기 좋은 강원한우, 돌멩이떡, 요거트 등 다양한 상품을 할인된 가격으로 판매 예정이다.
또한, '오늘의농부' 쇼핑몰은 1만 원 이상 구매 시 배송비 무료 혜택을 제공해 설 명절을 앞두고 온라인을 통한 농특산물 구매 편의성을 높였다.
최순범 농업유통과장은 "오늘의농부에서 준비한 이번 설날맞이 할인이벤트를 통해 우수한 철원농특산물을 합리적인 가격에 만나보시고 농민들과 소비자들이 모두 행복할 수 있는 명절이 되길 바란다"고 전했다.
철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
