철원군, '오늘의농부' 설날맞이 20% 할인 이벤트 진행

강원도 철원군은 설 명절을 맞아 철원 농특산물 직영 온라인 쇼핑몰 '오늘의농부'에서 오는 26일부터 2월 10일까지 설맞이 할인 행사를 운영한다고 22일 밝혔다.

설맞이 할인 이벤트 오늘의 농부. 철원군 제공

이번 할인 행사는 '오늘의농부' 쇼핑몰에 입점한 상품을 대상으로 진행되며 철원 오대쌀 등 쌀류를 제외한 전 품목을 20% 할인된 가격으로 판매한다.

'오늘의농부'는 철원 지역에서 생산된 농특산물과 이를 활용한 가공품, 공예품 등을 온라인으로 판매하는 철원군 직영 쇼핑몰로, 이번 설 명절 할인 행사를 통해 소비자들이 철원의 우수한 농특산물을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 했다.

특히 철원 사과, 꿀 등 다양한 철원 농특산물을 비롯해 명절 선물로 활용하기 좋은 강원한우, 돌멩이떡, 요거트 등 다양한 상품을 할인된 가격으로 판매 예정이다.

또한, '오늘의농부' 쇼핑몰은 1만 원 이상 구매 시 배송비 무료 혜택을 제공해 설 명절을 앞두고 온라인을 통한 농특산물 구매 편의성을 높였다.





최순범 농업유통과장은 "오늘의농부에서 준비한 이번 설날맞이 할인이벤트를 통해 우수한 철원농특산물을 합리적인 가격에 만나보시고 농민들과 소비자들이 모두 행복할 수 있는 명절이 되길 바란다"고 전했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

