포천시, '어르신 안전하우징'·'햇살 하우징' 사업 대상자 모집

이종구기자

입력2026.01.22 09:53

경기 포천시는 취약계층의 주거 안전과 생활환경 개선을 위해 '어르신 안전하우징'과 '햇살 하우징' 사업 대상자를 오는 2월 12일까지 모집한다.

포천시, '어르신 안전하우징'·'햇살 하우징' 사업 대상자 모집 '어르신 안전하우징' 포스터. 포천시 제공
이번 사업은 고령자의 주택 내 안전사고를 예방하고 생활 불편을 개선하는 한편, 저소득 가구의 난방비와 전기요금 부담을 완화하기 위한 주택 개보수를 지원하는 것으로, 가구당 최대 500만 원 한도 내에서 주거환경 개선을 추진한다.


2026년도 포천시 사업 물량은 어르신 안전하우징 7가구와 햇살 하우징 3가구로, 어르신 안전하우징은 65세 이상 기초연금 수급자를 대상으로 하고, 햇살 하우징은 기준중위소득 50% 이하 가구를 지원 대상으로 한다. 세부 지원 기준과 대상 요건은 포천시청 누리집 '새소식'란에서 확인할 수 있다.


어르신 안전하우징 사업은 고령자의 안전 확보와 일상생활 수행 능력 향상을 위한 주택 개보수를 원칙으로 하며, 문턱 단차 제거 및 낮춤, 미끄럼 방지 바닥재 설치, 엘이디(LED) 조명 교체, 싱크대 높이 조정, 화장실 안전손잡이 설치 등을 지원한다.

포천시, '어르신 안전하우징'·'햇살 하우징' 사업 대상자 모집 햇살하우징 포스터. 포천시 제공

햇살 하우징 사업은 난방비와 전기료 절감 등 에너지 효율 개선을 목적으로 하며, 기밀성 창호 및 문 교체, 벽체 내단열 보강, 엘이디 조명 교체, 노후 냉·난방기 교체 등을 지원한다.


포천시 관계자는 "이번 사업을 통해 취약계층이 보다 안전하고 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 시민의 주거 안정을 위한 맞춤형 주거복지 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.


신청은 주소지 관할 읍면동 행정복지센터에 신청서와 관련 서류를 제출하면 되며, 기타 자세한 사항은 포천시 주택과(031-538-2425)로 문의하면 된다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

