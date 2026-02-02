본문 바로가기
[2026 그린모빌리티]현대모비스, 부품사 틀 깨고 솔루션 기업 진화

우수연기자

입력2026.02.02 14:00

현대모비스는 전통적인 자동차 부품사를 넘어 기술 중심 모빌리티 솔루션 기업으로 빠르게 진화하고 있다. 전동화와 소프트웨어 중심 차량(SDV)을 핵심축으로 자율주행, 디스플레이, 로보틱스, 반도체 등 미래 핵심 기술 경쟁력을 강화하며 글로벌 시장 주도권 확보에 나서고 있다.


현대모비스는 미래 모빌리티 산업의 전환기를 맞아 혁신을 통한 기술 경쟁력 확보를 최우선 과제로 삼고 있다. 단순히 선행기술을 확보하는 데 그치지 않고, 시장이 요구하는 시점에 맞춰 적시에 기술을 제안할 수 있는 차별화된 시장 대응 역량을 갖추는 데 집중하고 있다. 자체 연구·개발(R&D)을 강화하는 동시에 글로벌 리딩 기업들과의 오픈 이노베이션을 속도감 있게 추진하고 있다.


이같은 전략의 대표적인 성과가 세계 최초로 개발한 '홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이(HWD)'다. HWD는 별도의 디스플레이 장치 없이 차량 전면 유리에 주행 정보와 내비게이션, 인포테인먼트 콘텐츠를 선명하게 구현하는 차세대 디스플레이 기술이다. 광학 분야 세계 최고 수준의 독일 기업과의 독점 협력을 통해 기술 완성도를 높였다.


현대모비스는 이를 계기로 다양한 글로벌 기업들과 협업을 확대하고 있다. 대화면·고화질·슬림화를 구현한 QL 디스플레이를 비롯해 34인치 초대형 커브드 화면이 움직이는 스위블 디스플레이, 위아래로 말리는 롤러블 디스플레이 등 차세대 디스플레이 고급 제품 포트폴리오를 이미 확보했다.


[2026 그린모빌리티]현대모비스, 부품사 틀 깨고 솔루션 기업 진화 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이. 현대모비스 제공

핵심 선행기술과 미래 성장동력 확보를 위한 투자도 지속하고 있다. 현대모비스는 최근 5년간 매년 1조원 이상의 연구개발비를 투입해 전동화, 전장, 섀시 안전, 램프 등 주요 분야 신기술을 축적해왔다. 콕핏 통합 솔루션 'M.VICS 7.0', 인휠 시스템과 e-코너 시스템, 전자식 제어장치 엑스바이와이어(X-by-Wire), 증강현실 헤드업디스플레이(AR-HUD), 고성능·보급형 전기차 구동 시스템 등도 업계의 주목을 받고있다.


현대모비스는 최근 AI 로보틱스 핵심 부품, 차량용 반도체, SDV 등 미래 모빌리티 신성장 동력 분야 개척에도 속도를 낸다. CES 2026에서는 글로벌 전문 기업들과의 전략적 협업 계획을 잇따라 발표하며 로보틱스 부품 시장과 SDV 생태계 진출을 본격화했다. 기존 핵심 부품 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 신사업 영역으로 수주 범위를 확대하며, 스마트 모빌리티 시장 주도권 확보를 위한 혁신 행보를 이어간다는 전략이다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

