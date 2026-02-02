본문 바로가기
[2026 그린모빌리티]현대차, 전방위 투자로 친환경 대중화 견인

우수연기자

입력2026.02.02 14:00

그린모빌리티상

현대자동차는 하이브리드(HEV), 전기차(EV), 주행거리 연장형 전기차(EREV), 수소전기차(FCEV)까지 아우르는 풀라인업 친환경차 전략을 바탕으로 글로벌 그린모빌리티 시장을 선도하고 있다. 기술 개발부터 생산 인프라 구축까지 전방위적인 투자를 이어가며 친환경차 대중화에 앞장서고 있다는 평가다.


현대차는 현재 제네시스 브랜드를 포함해 전기차(수소차 포함) 15종, 하이브리드 8종 등 글로벌 완성차 업체 가운데 가장 폭넓은 친환경차 라인업을 구축했다. 이같은 경쟁력을 바탕으로 지난해 1분기 21만2000대, 2분기 26만2000대를 판매하는 등 매 분기 20만대 이상의 친환경차 판매 실적을 기록하며 성장세를 이어가고 있다.


전기차 분야에서는 차별화된 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'를 통해 기술 경쟁력을 강화했다. 2021년부터 양산차에 적용된 E-GMP는 배터리를 차체 구조물로 활용해 강성을 높였으며, 측면 충돌 시 충격을 효과적으로 분산시키는 알루미늄 압출재를 적용해 안전성을 대폭 향상시켰다. 이를 통해 주행 성능과 안전성을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다.


수소전기차 분야에서도 현대차의 행보는 두드러진다. 1998년 수소연료전지 개발 조직을 신설한 이후 기술 개발을 지속해왔으며, 2013년 세계 최초로 수소전기차 양산 체제를 구축하고 투싼 FCEV를 선보였다. 이후 2018년 넥쏘를 출시하며 수소 모빌리티 시장을 본격적으로 확대했다.


특히 2020년에는 세계 최초로 수소전기 대형트럭 양산 체제를 구축해 유럽 시장에 수출하는 성과를 거뒀으며, 지난해에는 2세대 모델 '디 올 뉴 넥쏘'를 출시해 상품성과 기술력을 한층 끌어올렸다.


생산 역량 강화에도 속도를 내고 있다. 현대차는 지난해 미국 조지아주에 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)를 건설해 글로벌 전기차 생산 거점을 확보했다. HMGMA는 2024년 10월 아이오닉 5 생산을 시작으로 연간 30만대의 생산 능력을 갖추고 있으며, 2028년까지 50만대 규모로 확대할 계획이다. 혼류 생산 체제를 통해 전기차뿐 아니라 하이브리드 모델까지 생산해 다양한 시장 수요에 대응한다는 전략이다.


국내에서는 올해 1분기 울산 신공장을 완공해 연간 20만대 규모의 전기차를 양산할 예정이다. 울산 신공장은 인간 중심의 근무 환경과 함께 조립 설비 자동화, 로보틱스 기술, AI 기반 품질 검사 시스템이 결합된 첨단 제조 현장으로 구축된다. 최대 12종의 차량을 유연하게 생산할 수 있는 전동화 핵심 생산기지로 자리매김할 전망이다.


현대차는 올해부터 다양한 하이브리드 신차와 현지 전략형 전기차, 주행거리연장형 전기차 등을 대거 출시하며 친환경차 시장 공략을 한층 강화할 계획이다.


[2026 그린모빌리티]현대차, 전방위 투자로 친환경 대중화 견인 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP. 현대차그룹 제공

이 같은 행보는 단순한 친환경차 판매 확대를 넘어 미래 모빌리티 산업 전반의 생태계를 주도하겠다는 현대차의 의지를 보여준다. 전동화와 수소 기술을 양 축으로 한 기술 리더십, 글로벌 생산 거점 확충, 유연한 제조 혁신을 통해 현대차는 탄소중립 시대를 이끄는 대표적인 그린모빌리티 기업으로 자리매김했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

