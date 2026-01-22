파주시, 공인중개사협회와 간담회…‘안전한 부동산 거래 환경’ 조성 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전세사기 예방·부동산 중개 현장의 애로사항 청취

경기 파주시는 지난 20일 한국공인중개사협회 파주시지회와 간담회를 열고, 건전한 부동산 거래 질서를 확립하기 위한 중개업 현장의 목소리를 청취하는 시간을 가졌다.

김경일 파주시장이 지난 20일 한국공인중개사협회 파주시지회와 간담회를 열고 있다.

이날 간담회에서는 김경일 파주시장을 비롯해 최기명 한국공인중개사협회 파주시지회장 및 임원진 등이 참석해 ▲안전한 부동산 거래 환경 조성 방안 ▲부동산 경기 침체에 따른 중개업 현장의 애로사항 ▲전세사기 예방 대책 등에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.

특히 파주시는 전세사기 예방과 주거 취약계층 보호를 위한 '안전전세 정책' 추진 현황을 공유하며, 협회와의 긴밀한 협력을 바탕으로 현장 중심의 피해 예방 활동을 더욱 강화하겠다는 방침을 밝혔다.

김경일 파주시장은 "시민의 소중한 재산권 보호와 직결되는 중요한 역할을 수행함과 동시에, 연말 연탄 나눔과 불우이웃 돕기 등 지역사회 취약계층을 위한 나눔 활동을 실천하고 있는 공인중개사협회 파주시지회에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 협회와의 지속적인 소통을 통해 신뢰받는 중개 문화와 투명한 부동산 시장 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 파주시는 앞으로도 부동산 불법행위 예방 활동을 강화하고 시민 중심의 주거 안정 정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

