강원 반려동물지원센터, 교육·누리집 운영…반려문화 확산 나서

강원특별자치도(도지사 김진태) 동물위생시험소 반려동물지원센터가 반려견 행동지도 교육 운영과 함께 누리집 및 사회관계망서비스(SNS)를 구축해 올바른 반려문화 확산에 나선다.

강원특별자치도(도지사 김진태) 동물위생시험소 반려동물지원센터가 반려견 행동지도 교육 운영과 함께 누리집 및 사회관계망서비스(SNS)를 구축해 올바른 반려문화 확산에 나선다. 강원도 제공

AD

반려동물지원센터는 지난해 11월 6일 개관했으며, 도민의 시설 이용 편의를 위해 주말과 공휴일을 포함해 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 반려견 놀이터와 목욕시설 등을 운영하고 있다.

나아가 오는 2월부터 '반려견 행동지도 교육 프로그램'을 운영할 예정이다. 해당 교육은 반려견의 문제 행동 예방과 보호자의 올바른 양육 방법 습득을 목표로 월 3~4회 진행할 계획이다. 교육 신청은 교육 시작 10일 전부터 반려동물지원센터 공식 누리집을 통해 가능하다.

또한 누리집 구축과 더불어 사회관계망 채널도 함께 운영하며, 방문 반려견 사진과 시설 이용 방법 등 다양한 정보를 제공해 방문객과의 소통을 강화하고 있다.

향후에는 프로그램 운영과 관련해 방문객과 교육 참석자 등을 대상으로 설문조사를 실시해 교육·시설 만족도와 개선 의견을 수렴하고, 이를 교육 과정 신설·개편과 운영 방향에 적극 반영할 계획이다.





AD

박형철 강원특별자치도 농정국장은 "양질의 교육 프로그램 운영과 적극적인 홍보를 통해 보호자와 반려동물이 함께 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "반려동물로 인한 사회적 갈등을 예방하고 성숙하고 올바른 반려문화가 정착될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>