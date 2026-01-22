강릉시, 시민과 함께 만든 미래…인재육성기금 150억원 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안정적인 재원 기반으로

장학사업 확대·글로벌 교육 본격 추진

강릉시미래인재육성재단(이사장 김상영)이 지역 학생들의 꿈을 지원하고 세계로 나아갈 인재를 키우기 위해 조성해 온 인재육성기금이 올해 1월 기준으로 목표액인 150억원을 달성했다.

재단은 2020년 출범 이후 지역 학생들이 보다 다양한 교육 기회를 누릴 수 있도록 장학금 지원과 진로·진학 프로그램을 꾸준히 운영해 왔으며, 보다 폭넓은 지원을 위해 2022년에는 기금 목표액을 기존 100억원에서 150억원으로 상향 조정한 바 있다.

시 출연금의 효율적인 운영과 함께 시민들의 자발적인 '기부 릴레이'와 누구나 쉽게 참여할 수 있는 '정기 후원 시스템'이 기금 조성의 주요 원동력이 됐다.

기금이 늘어나면서 장학금 지원도 해마다 확대되고 있다. 재단은 2025년까지 총 639명에게 약 7억9800만원의 장학금을 지급했다. 성적이 우수한 학생을 위한 우수·진학 장학금, 예체능·수학·과학 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 학생을 위한 특기 장학금, 경제적으로 어려운 학생을 돕는 자립 장학금을 지원하고 있다. 특히 장학생 수를 매년 10명씩 늘려왔으며, 올해는 80명의 학생을 지원할 계획이다.

또한, 재단은 2026년 새롭게 지역 학생들의 글로벌 마인드 함양과 의사소통 역량 강화를 위해 중학생을 대상으로 글로벌 IB 영어캠프를 추진한다. 본 캠프는 뉴질랜드, 호주 등 해외 IB(International Baccalaureate) 교육과정을 운영하는 학교와 연계해 진행될 예정으로, 학생들이 영어 몰입 환경 속에서 수업 참여, 프로젝트 활동, 문화 교류 등을 경험하며 세계시민으로서의 기초 역량을 기를 수 있도록 지원할 계획이다.

이와 함께 수도권과 지역 간의 입시 정보 격차를 줄이기 위해 대학 입시설명회와 맞춤형 진학 상담도 운영한다. 지난해까지 입시설명회 6회(905명), 1:1 맞춤형 컨설팅 9회(1190명)를 진행한 재단은 수험생과 학부모의 높은 만족도를 바탕으로 관련 프로그램을 더욱 내실 있게 운영할 방침이다. 올해 7월에는 수시 지원 전략 설명회와 1:1 진학 상담을, 12월에는 예비 수험생을 위한 학습 전략 컨설팅을 추진한다.





재단 관계자는 "인재육성기금 150억 원 달성은 시민 여러분의 따뜻한 관심과 참여가 만들어낸 소중한 성과"라며 "앞으로도 장학사업과 진학지원 프로그램을 더욱 내실 있게 운영해 강릉의 미래를 이끌 인재를 지속적으로 발굴·육성하겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

