(종합)광양 산불 '국가소방동원령'…진화율 65% 야간 사투

주택 화재가 산으로 번져

주민 388명 긴급 대피

21일 오후 3시2분께 전남 광양시 옥곡면 백운산에서 불이 나 소방·산림 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 전남도 소방본부 제공

전남 광양에서 발생한 산불이 강한 바람을 타고 확산하면서 당국이 '국가 소방동원령'을 발령하고 밤샘 진화에 나섰다.

21일 산림청과 전남소방본부 등에 따르면 이날 오후 3시 2분께 전남 광양시 옥곡면의 한 주택에서 시작된 불이 인근 야산으로 옮겨붙었다.

당국은 헬기 23대와 장비 73대 등을 투입해 진화에 나섰으나, 건조주의보가 내려진 가운데 강한 바람까지 불어 불길을 잡는 데 어려움을 겪었다.

이에 소방 당국은 오후 3시 48분 대응 1단계를 발령한 데 이어, 오후 4시 31분 대응 2단계로 격상했다. 특히 확산세가 지속되자 오후 8시를 기해 '국가 소방동원령'을 발령했다.

국가 소방동원령은 관할 시도의 소방력만으로 대응이 어렵다고 판단될 때 소방청장이 발령한다. 이에 따라 광주, 전북, 경남 등 타 시도에서 산불 전문 진화차 25대와 재난 회복 지원차 7대 등이 현장에 긴급 투입됐다.

현재 산림 및 소방 당국은 특수진화대 등 인력 1,346명과 장비 73대를 동원해 야간 진화 작전을 펼치고 있다.

이날 오후 9시 기준 산불 영향 구역은 42.37㏊, 화선(불길의 길이)은 3.8㎞로 파악됐다. 이 중 2.5㎞의 불길이 잡혀 진화율은 65%를 보이고 있다. 불이 시작된 주택은 전소됐으나, 다행히 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.

광양시는 재난 문자를 발송해 주민 대피를 유도했다. 옥곡면 점터·명주·신기·삼존 마을 주민들과 진상면 이천·외금·내금 마을 주민 등 총 388명이 면사무소와 마을회관, 또는 타지역으로 대피를 마쳤다.

윤호중 행정안전부 장관과 김인호 산림청장은 가용 자원을 총동원해 조기 진화와 주민 안전 확보에 만전을 기할 것을 지시했다.

당국은 일몰로 헬기가 철수함에 따라 지상 인력을 집중 배치해 방화선을 구축하고 민가 보호에 주력하고 있다.





전남도 관계자는 "현재 바람이 다소 잦아든 상태"라며 "밤사이 확산을 저지하고 내일 일출과 동시에 헬기를 집중 투입해 오전 중 진화를 마무리할 계획"이라고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

