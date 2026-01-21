본문 바로가기
고성군, 투명하고 신뢰받는 계약업무 위한 행정 구현

이종구기자

입력2026.01.21 18:08

강원 고성군은 계약업무의 투명성을 함양하고 신뢰성 강화 및 지역경기 활성화를 위해 지역업체 참여를 확대·운영하기로 했다.

고성군, 투명하고 신뢰받는 계약업무 위한 행정 구현 강원 고성군이 지난 19일 본청 및 직속기관, 읍·면 직원을 상대로 계약업무 전반에 관한 교육을 실시하고 있다. 강원 고성군 제공
군은 지난 1월 19일 ▲투명하고 신뢰받는 계약행정 구현 ▲지역업체 참여기회 확대를 통한 지역경제 활성화 ▲균등한 기회 제공으로 공정한 수의계약 문화 정착 ▲계약업무의 전문성 및 책임성을 제고하기 위해 본청 및 직속기관, 읍·면 직원을 상대로 계약업무 전반에 관한 교육을 실시하였다.


▲투명하고 신뢰받는 계약행정 구현을 위한 조치로 조달청 나라장터를 이용한 전자계약을 실시하며 추정가격 50억 이상 공사, 10억 이상 용역·물품 계약에 대해 계약심의위원회를 적극 운영하며 ▲공정한 수의계약문화 장착 및 지역경제 활성화를 위해 관내 업체의 수의계약 참여기회를 확대하고 균등하게 계약의 기회를 제공하고자 순번제 계약을 추진하며, 특정업체 편중 수의계약을 지양하기 위해 횟수를 제한하기로 했다.


▲계약업무의 전문성을 제고하기 위해서는 수의계약 분리발주(분할계약)를 금지하고 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼재된 계약 발주 시 사업계획단계부터 분할 여부를 철저히 검토 후 추진한다는 방침이다.


이에 따라 군은 계약이행 과정 모니터링 강화하여 유령업체 확인, 업체별 수의계약 발주현황을 수시 점검하며, 하도급 관련, 부당행위, 불공정 행위 등에 대해 신고센터를 상시 운영할 예정이다.


군 관계자는 "공정하고 청렴한 계약 행정을 구현하고 지역경기를 활성화하기 위한 조치이오니 지역업체 및 주민들의 협조 바라며, 군은 지속적으로 회계담당자 및 신규임용 대상자 교육을 통해 계약업무의 전문성을 강화하겠다"고 전했다.




강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

